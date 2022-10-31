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توجيهات عليا بإعادة النظر بنقاط التفتيش وعدد حراس القادة الأمنيين في العراق

توجيهات عليا بإعادة النظر بنقاط التفتيش وعدد حراس القادة الأمنيين في العراق

وجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يوم الأحد بإعادة النظر بنقاط التفتيش وبعدد الحمايات للقادة الأمنيين في البلاد.

وجاء توجيه السوداني خلال زيارته إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد واجتماعه مع كبار القادة العسكريين، حسبما جاء في بيان أصدره مكتبه.

وأشار البيان إلى أن السوداني أشاد خلال الاجتماع بـ”مهنية القوات الأمنية بمختلف صنوفها، وجهودها في محاربة بقايا فلول داعش الإرهابية، وصد التهديدات والمخاطر الداخلية”.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء قوله إن “الشعب مصدر السلطات والدستور العراقي واضح وصريح في التأكيد على الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية للشعب ومن واجب الدولة وجميع سلطاتها الحفاظ على هذه الحقوق”.

وشدد على “أهمية إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة، بما يحقق الأمن المتكامل في عموم العراق”، لافتاً إلى أن “الأمن مقدمة للبناء والأساس لانطلاق التنمية المستدامة في البلاد، من خلال استثمار الطاقات والثروات”.

ووجّه السوداني بـ”إعادة النظر بنقاط التفتيش وبعدد الحمايات للقادة الأمنيين”.

ومنذ أن تولى منصبه رسمياً الخميس الماضي، بدأ السوداني بإجراء سلسلة زيارات إلى مقرات المؤسسات الأمنية والخدمية للاطلاع عن أوضاعها عن كثب.

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