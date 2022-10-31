جاويش أوغلو: النظام الدولي يتغير وتركيا أصبحت فيه قوة عالمية

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الاثنين أن النظام الدولي يمر بتغيير جذري، مضيفاً أن بلاده تحولت من فاعلٍ إقليمي إلى قوة عالمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في حفل افتتاح العام الأكاديمي الذي جرى تنظيمه في جامعة “أق دنيز” بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وقال جاويش أوغلو إن “النظام العالمي يواجه تحديات لا مثيل لها في التاريخ”، مؤكداً أن “وباء كورونا كشف نقاط ضعف النظام وتسبب بأزمة اقتصادية غير مسبوقة”.

وأضاف أن “المنافسة بين القوى العظمى اشتدت”، مشيراً إلى “بدء انهيار الروابط الاقتصادية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين”.

وأكد أن “النظام الدولي يمر بتغيُّر جذري حالياً”، مشدداً على أن بلاده “انتهجت سياسية خارجية متوازنة ما حوّلها من فاعل إقليمي إلى قوة عالمية”.

وأشار إلى أن “إضعاف أوروبا كقارة ليس في صالح تركيا، بل يتضارب مع مصالحها الاقتصادية”، لافتاً إلى أن “استقرار أوروبا مهم لنا جميعاً”.

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