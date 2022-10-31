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جيوش وهمية

أين الجيش الأوكراني..؟؟ ، سؤال من خبير عسكري أمريكي ، والجواب ببساطة أن هناك دول كثيرة جيوشها وهميين وأوكرانيا إحداها فعند بدء الضربات العسكرية الروسية أختفى أغلب أفراد الجيش الأوكراني بل وخرجوا خارج البلاد ، وما بقى لا يقدر عددهم ببضع الالاف ولقد التحق متطوعين شباب مندفعين لكنهم قليلي الخبرة والتدريب العسكري وأسلحتهم بسيطة ، ويجتمعون في مجموعات صغيرة وتشن هجمات متواضعة .
ومن الدول التي تمتلك جيوش وهمية “أفغانستان” ، فلقد كانت تدعي الحكومات المتعاقبة أنها شكلت جيش قوي لا يستهان به ، لكن ما أن تم الاتفاق الأمريكي البريطاني مع حركة طالبان حتى نزع كل أفراد الجيش الأفغاني زيهم العسكري وباعوا أسلحتهم بأبخس الأثمان .
الجيوش لا تقدر قوتها بعددها أو بتدريبهم أو أن كانوا تحت ظل الدولة أم لا ، بل بالعقيدة العسكرية والمبادئ التي يؤمنون بها ومستعدين للموت من أجلها ، فالجيش الأمريكي عندما دخل فيتنام أعلن عدد قليل من العسكريين الفيتناميين تشكيل جيش مقاوم لهم ، وأما أمريكا أعلنت عن حكومة وجيش فيتنامي تابع لها وقامت بتقسيم البلاد وإصدار قوانين مضحكة ، لكن الجيش الفيتنامي المقاوم انتصر انتصار كاسح على الجيش الأمريكي وعاقب عقاب رادع كل من تعامل معهم .
وكذلك هناك جيوش دخلت في “منظمة حلف شمال الأطلسي ” التي يطلق عليها قوات “الناتو”، وهذه المنظمة جمعت فرق عسكرية صغيرة من هنا وهناك ، لكي تصبح قوة ضاربة ومع هذا فشلت في ليبيا وأفغانستان رغم الدعم الكبير جدا لهم.

بروفسور حسين علي غالب بابان
أكاديمي وكاتب مقيم في بريطانيا
[email protected]
https://www.facebook.com/babanspp

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