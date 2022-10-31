“حق لا يمتلكه أحد”.. مكتب الصدر يحصر دعوات التظاهر بزعيمه و”العلوي” يعتذر

نفى مكتب التيار الصدري يوم الأحد الدعوات التي انتشرت في المنصات الرقمية للتجمع أمام مقر زعيمه مقتدى الصدر في الحنانة بمحافظة النجف.

وقال المكتب الخاص للصدر في بيان إن “التظاهر أو التجمع قرب الحنانة حق لا يمتلكه أحد إطلاقاً إلاّ بتوجيه وإذن مباشر وصريح من سماحة القائد السيد مقتدى الصدر”.

ودعا البيان الجميع إلى “عدم التصديق والانجرار خلف ما يشاع من دعوات التجمع في بعض صفحات التواصل الاجتماعي”، مشيراً إلى أن ما نشره صفاء العلوي “محض كذب وافتراء”.

وكان العلوي، وهو رجل معمم، قد دعا، في بادئ الأمر، على صفحته في فيسبوك أنصار الصدر إلى التوجه إلى الحنانة لتقديم “البيعة” لزعيمهم.

وبعد صدور بيان المكتب الخاص، قدم العلوي اعتذاره عما بدر منه، وقال في تسجيل مصوّر اطلعت عليه كوردستان 24، إن دعوته لم تكن سوى بدافع “المحبة” ودعم المشروع الإصلاحي.

ولم يدل الصدر بأي تصريح منذ تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بقيادة محمد شياع السوداني على الرغم من اعتراضه الشديد على ترشيحه.

وقال الصدر إنه اعتزل السياسة بعدما أخفق في حشد الدعم لتشكيل حكومة تستعبد الإطار التنسيقي، وهو قطب شيعي يضم قوى منافسة لزعيم التيار الصدري.

وسحب الصدر نوابه البالغ عددهم 74 نائباً في آب أغسطس الماضي، وبعد ذلك اندلعت أسوأ أعمال عنف في بغداد منذ سنوات عندما اقتحم أنصاره عدداً من المباني الحكومية، ولا سيما البرلمان، واشتبكوا مع جماعات منافسة أغلبها تتبع الإطار التنسيقي وذات أجنحة مسلحة.

يأتي هذا في وقت تخشى فيه قوى عديدة في الإطار التنسيقي أن يحشّد الصدر لاحتجاجات جديدة، حيث ينظر إلى السوداني على أنه حليف لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط