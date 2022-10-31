حملة شعبية لتلافي أزمة المناهج الدراسية في بابل

بابل/ جليل الغزي

بينما اعلنت وزارة التربية عزمها المباشرة بطباعة المناهج الدراسية قبل يومين من بدء العام الدراسي الجديد، اثيرت عدة تساؤلات في الاوساط الاكاديمية والشعبية عن أسباب التأخر في الطباعة، وسط معلومات تداولتها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود الكتب الجديدة في الأسواق قبل شروع الوزارة بالطباعة.

بابل/ جليل الغزي

بينما اعلنت وزارة التربية عزمها المباشرة بطباعة المناهج الدراسية قبل يومين من بدء العام الدراسي الجديد، اثيرت عدة تساؤلات في الاوساط الاكاديمية والشعبية عن أسباب التأخر في الطباعة، وسط معلومات تداولتها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود الكتب الجديدة في الأسواق قبل شروع الوزارة بالطباعة.

واوعزت وزارة التربية، ببدء العام الدراسي في 12 تشرين الاول الجاري، دون وجود ما يكفي من الكتب المدرسية للطلبة، فيما انتشرت العديد من الصور لمدارس طينية وصفوف بلا رحلات لجلوس التلاميذ بمشاهد اثارت موجة من السخط على استعدادات الوزارة.

وعلى خلفية ذلك، بادر فريق “شبابنا التطوعي في بابل”، بحملة واسعة لتوزيع الملازم الدراسية الخاصة بمرحلة السادس الاعدادي على الطلبة الجدد لهذا العام، حيث جاء ذلك بعد جمعها من قبل الطلبة الذين أكملوا المرحلة الإعدادية للعام الماضي واعادة تدويرها لسد النقص الكبير.

وقال مدير الفريق، مصطفى الزاملي لـ (المدى)، إن “المبادرة التي حملت عنوان “رحلتي في السادس”، تعد إحدى المشاريع الانسانية للفريق من اجل توفير الملازم الدراسية للطلبة الجدد من ذوي الدخل المحدود في ظل عدم وجود مناهج دراسية كافية في المدارس ما يجعل الحملة تعود بالفائدة على الجميع”.

وأشار إلى أن “فريق شبابنا يعمل على جمع الملازم الدراسية من الطلبة الذين أكملوا المرحلة الإعدادية عن طريق الاعلان على مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم فرزها حسب الاختصاص وتوزيعها على الطلبة من خلال عرضها باماكن عامة في المحافظة”.

واضاف مدير الفريق أن “دوافع الحملة جاءت بسبب انتحار طالبة قبل خمس سنوات بسبب عدم قدرة عائلتها على شراء الملازم الدراسية”، لافتاً إلى أن “الحملة تنفذ في 14 محافظة عراقية لمساعدة الطلبة بتوفير المناهج الدراسية”.

وفي العام الماضي 2021، تفجرت ايضا أزمة نقص الكتب، وسط شكاوى الأهالي، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بتوزيع الكتب الدراسية، لتقوم وزارة التربية في حينها بنشر روابط الكترونية تضم المنهاج الدراسي، مع دعوة الأهالي إلى طباعة الكتب من خلالها.

وغالبا ما تتجدد مسألة نقص الكتب المدرسية، وبلغت مرحلة بيعها في السوق السوداء مبالغ مرتفعة جدا في السنوات الخمس الماضية، وسط عجز الوزارة عن توفيرها بشكل كامل للمدارس كافة.

وكان نائب رئيس لجنة التربية جواد الغزالي قد ذكر في تصريحات سابقة، أن “طباعة المناهج الدراسية تكون في مطابع عراقية بحتة”.

وأضاف الغزالي، أن “اللجنة كانت تأمل ان تطلق التخصيصات المالية لطباعة المناهج قبل انطلاق العام الدراسي، لان عملية طباعة الكتب ليست بالسهلة فهي بملايين النسخ على اختلاف المواد”.

واشار الغزالي الى ان “الجهات المعنية ستقوم وبمجرد اكتمال اية مجموعة بتوزيعها على مديريات التربية ومن بعدها للمدارس”.

كما يذكر أن ملف طباعة الكتب المدرسية أثار الكثير من اللغط، خاصة بعد تسريب وثائق في الاشهر الماضية، تشير إلى تعاقد وزارة التربية مع شركة لبنانية بأسعار مضاعفة عن كلفة طبع الكتب المدرسية داخل العراق، لتتدخل هيئة النزاهة وجهاز المخابرات بهذا الملف وتتم احالته لعدة شركات وبشكل علني وبموافقة مجلس الوزراء.

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