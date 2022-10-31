عائدات النفط العراقي في 9 أشهر بلغت أكثر من 90 مليارا

ذكرت إحصائية صادرة عن شركة” سومو”، ان عائدات النفط العراقي من النفط الخام الذي تم تصديره خلال 9 أشهر من العام الحالي 2022، بلغت أكثر من 90 مليار دولار أمريكي.

وأفادت الإحصائية ان “ايرادات النفط العراقي المصدّر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2022 بلغت 90 مليارا و 388 مليونا و786 ألفا و336 دولارا، بمعدل شهري بلغ 10 مليارات و43 مليوناً و 198 مليوناً و481 دولارا”.

وتابعت ان “هذه الإيرادات ارتفعت عن العام الماضي 2021 بنسبة 70.6 بالمئة، حيث بلغت فيها العائدات المالية 52 ملياراً و 981 مليوناً و515 ألفاً و 830 دولاراً وبمعدل 5 مليارات و 886 مليوناً و515 ألفاً و830 دولارا”.

وأشارت سومو في إحصائيتها الى ان شهر أيار من العام الحالي 2022 شهد فيها أعلى إيراد مالي من المبيعات النفطية حيث بلغ 11 ملياراً و 477 مليوناً و514 ألفاً و4 دولارات، فيما كان شهر كانون الثاني اقل الأشهر من حيث الإيرادات حيث بلغت 8 مليارات و322 مليوناً 679 ألفاً و526 دولارا.

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