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في لقائه “عبدالغني” .. “الحكيم” يدعو إلى رفع مستوى الصادرات والاهتمام بمشاريع الغاز !

دعا رئيس تيار (الحكمة الوطني)؛ “عمار الحكيم”، الأحد، إلى رفع مستوى الصادرات والاهتمام بمشاريع “الغاز” وصولاً للإكتفاء الذاتي.

وقال مكتب “الحكيم”؛ في بيان، إنه: “خلال لقائه وزير النفط بارك السيد الحكيم لنائب رئيس الوزراء ووزير النفط؛ حيان عبدالغني، ثقة مجلس النواب”.

وأكد “الحكيم”؛ بحسب البيان: “أهمية ملف الطاقة في العراق وإدامة عمل القطاع النفطي في المجالات كافة”، داعيًا إلى: “إعداد الخطط الإستراتيجية لتطوير الإنتاح ورفع مستوى الصادرات وتنويع منافذ التصدير والإهتمام بمشاريع الغاز للوصول إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي لتشغيل المحطات الكهربائية”.

كما دعا إلى: “الإفادة من الطاقة النظيفة والمتجددة وأهمية التعاون مع الشركات المختصة في هذا المجال والإفادة من خبراتها، وضرورة التدريب والتطوير ورفع مستوى كفاءة العاملين”.

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