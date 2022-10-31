Posted on by

لتهنئتها بنيل ثقة البرلمان.. وزيرة الهجرة والمهجرين تستقبل وزير الدفاع السابق و محافظ نينوى و عضو مجلس النواب السيد ياسين العيثاوي،

Afbeelding

استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، اليوم الأحد، وزير الدفاع السابق جمعة عناد، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد.

حيث قدم وزير الدفاع التهاني إلى السيدة جابرو، بمناسبة تسنمها منصب وزيرة الهجرة والمهجرين بعد نيلها ثقة مجلس النواب ضمن الكابينة الوزارية الجديدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزيرة الهجرة تستقبل محافظ نينوى والأخير يقدم التهاني بمناسبة تسنمها للمنصب

 

بعد مباشرتها بمهام عملها.. استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، اليوم الأحد، محافظ نينوى السيد نجم الجبوري في مقر الوزارة وسط العاصمة، وهنأ المحافظ معالي الوزيرة بنيلها ثقة مجلس النواب ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزيرة الهجرة تستقبل عضو مجلس النواب ياسين العيثاوي ويبحثان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

 استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، اليوم الأحد، عضو مجلس النواب السيد ياسين العيثاوي، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد.

وفي مستهل اللقاء، قدم عضو مجلس النواب التهاني والتبريكات إلى السيدة جابرو بمناسبة تسنمها المنصب، فيما بحث الجانبان سبل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

Afbeelding

Afbeelding

 

قسم الاعلام

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close