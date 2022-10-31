لتهنئتها بنيل ثقة البرلمان.. وزيرة الهجرة والمهجرين تستقبل وزير الدفاع السابق و محافظ نينوى و عضو مجلس النواب السيد ياسين العيثاوي،

استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، اليوم الأحد، وزير الدفاع السابق جمعة عناد، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد.

حيث قدم وزير الدفاع التهاني إلى السيدة جابرو، بمناسبة تسنمها منصب وزيرة الهجرة والمهجرين بعد نيلها ثقة مجلس النواب ضمن الكابينة الوزارية الجديدة.

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وزيرة الهجرة تستقبل محافظ نينوى والأخير يقدم التهاني بمناسبة تسنمها للمنصب

بعد مباشرتها بمهام عملها.. استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، اليوم الأحد، محافظ نينوى السيد نجم الجبوري في مقر الوزارة وسط العاصمة، وهنأ المحافظ معالي الوزيرة بنيلها ثقة مجلس النواب ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني.

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وزيرة الهجرة تستقبل عضو مجلس النواب ياسين العيثاوي ويبحثان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، اليوم الأحد، عضو مجلس النواب السيد ياسين العيثاوي، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد.

وفي مستهل اللقاء، قدم عضو مجلس النواب التهاني والتبريكات إلى السيدة جابرو بمناسبة تسنمها المنصب، فيما بحث الجانبان سبل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

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