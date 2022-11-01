أربيل وبغداد تتفقان على حل المشاكل الإدارية والمالية المتعلقة بالبطاقة التموينية

اتفقت وزارة التجارة الاتحادية مع نظيرتها في إقليم كوردستان، على حل المشكلات الإدارية والمالية في ملف البطاقة التموينية.

وقال مدير عام التجارة في إقليم كوردستان نوزاد كامل محمود في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية، إن «هناك مذكرة تفاهم وقعت بين الوزارتين تضمنت فقرات عدة منها إرسال المبالغ والإيداعات المستحصلة عن بيع مفردات السلة الغذائية من وكلاء المواد الغذائية في كوردستان إلى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بغداد».

وأضاف محمود، أن «الفقرات نصت أيضا على قيام الشركة العامة للمواد الغذائية بشمول موظفي فـروع الشركة في مديريات كوردستان بالمكافآت المادية والدعم وجميع أنواع المساعدة بحسب الضوابط والتعليمات المعمول بها، فضلا عن تسهيل أمور المواطنين ووصول المواد إلى الوكلاء».

وأشار المدير عام إلى أن «المذكرة شملت إشراف الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بغداد على تحميل وتسليم المواد الغذائية والطحين للمواطنين وأجور النقل وإيصال المواد إلى المخازن، وكذلك ترميم مخازن المواد الغذائية».

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