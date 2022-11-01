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أكثر من 145 مليون دولار قيمة الحوالات الخارجية لمزاد العملة

انخفضت في مبيعات الدولار النقدية للمصارف وشركات التوسط بشكل كبير، اليوم الثلاثاء، لتصل الى 6 ملايين دولار.

وذكر  أن “البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 151 مليونا و863 الفا و380 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف  ان نسبة 95% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 145 مليونا و163 الفا و380 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 6 ملايين و700 ألف دولار.

وأشار  إلى ان 22 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و12 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 36 شركة وساطة مالية.

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