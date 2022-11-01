إلقاء القبض على طالبة في الاقسام الداخلية في إحدى جامعات بغداد تم تجنيدها من قبل مجاميع مجهولة للقيام بوضع المخدرات في الطعام للطالبات المتميزات وتم كشف الأمر بعد زيارة الطالبات الى أحد الأطباء وهنَّ يشكينَ من النوم الكثير والكسل وعدم الرغبة بالدراسة وبعد إجراء الفحوصات ثبت وجود مخدرات في الدم. ~

– المحقق الجنائي عقيد عمار مزاحم

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