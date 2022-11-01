إنبكس اليابانية تدرس بيع حصتها إذا استمر توقف حقل بلوك 10 في العراق

بغداد اليوم- ترجمة

قال الرئيس التنفيذي لشركة انبكس اليابانية ، تاكايوكي أويدا ، الاثنين ، إن إنبكس ستدرس بيع حصتها في مشروع بلوك 10 في العراق إذا استمر هذا المشروع في التعثر.

وبحسب تقرير موقع “interfax” الذي ترجمته (بغداد اليوم)، اضاف أويدا للصحفيين على هامش معرض ومؤتمر ADIPEC :”هذه مشكلة أخرى لنا لأن المشروع يتقدم ببطء شديد”.

وتابع أويدا “ما زلنا نناقش كيفية المضي قدما مع الحكومة العراقية ، ولكن إذا كان التقدم بطيئا ، فقد يكون أحد الخيارات هو بيع حصتنا”.

واوضح إن “شركة لوك أويل الروسية سيكون لها حق وقائي للشراء في هذه الحالة”.

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