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استذكارا للفاجعة الأليمة.. وزيرة الهجرة تشارك في القداس الإلهي لاستهداف كنيسة سيدة النجاة في بغداد

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 شاركت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، رفقة وزير الثقافة السيد أحمد فكاك البدراني في القداس الإلهي الذي أقيم اليوم الإثنين، في كنيسة سيدة النجاة وسط العاصمة بغداد، لإحياء الذكرى السنوية الثانية عشر الأليمة لاستهداف الأبرياء في الكنيسة.

 

وقدمت السيدة جابرو، في الفاجعة الأليمة التي أرادت منها قوى الشر والإرهاب احداث شرخا مجتمعيا التعازي لذوي الشهداء، مشيرة إلى ان الذكرى ستبقى شاهدا على الارهاب الدموي الذي مورس ضد العراقيين جمعا دون تمييز، والتي انتصرت لهم دماء الشهداء في اعادة الاستقرار وتعزيز الروابط المجتمعية.  

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