البلاد تدخل في كتلة باردة نهاية الأسبوع

بغداد/ نبأ مشرق

توقع مختصون بالأنواء الجوية، أمس الاثنين، دخول العراق في كتلة باردة نهاية الأسبوع الحالي، مشيرين إلى إمكانية هطول زخات مطرية في كافة المحافظات، مع استمرار الأجواء غير المستقرة.

وقال الراصد الجوي صادق عطية في منشور له، تابعته (المدى)، إن “كتلة باردة متوقعة، واجواء باردة ليلا، ابتداء من ليلة الخميس على الجمعة في كافة المدن”. وأضاف عطية، ان “الاجواء غير المستقرة التي بدأت منذ يوم أمس سوف تستمر، لغاية نهاية الأسبوع”.

وأشار، إلى “وجود فرص لهطول الأمطار ستشمل كافة مدن البلاد على فترات وتكون على شكل زخات متفاوتة خفيفة مصحوبة بالبرق والرعد، لكن جنوبي نينوى وشمالي الانبار هي الاقل فرصة بالأمطار”. من جانبه، ذكر الراصد الجوي الاخر واثق السلامي في منشور له تابعته (المدى)، أن “كتلة باردة ترافق امتداد منخفض جوي مصحوب بزخات من الامطار يبدأ تأثيره على البلاد نهاية هذا الأسبوع”.

وأضاف السلامي، أن “هذه الكتلة تسبب انخفاضا بدرجات الحرارة يشمل كافة مدن البلاد اما الامطار فتتركز على المنطقة الجنوبية واجزاء من الفرات الاوسط يرافقها نشاط رعدي كحالة اولى كما ترسمها نماذج الطقس”. ولفت، إلى ان “حالة مطرية اخرى اشبه بالكسير الجوي ترافق منخفضا جويا متوسطيا وامتدادا سطحيا رطبا يبدأ تأثيرها الأسبوع المقبل وتحديدا يوم الاثنين مصحوبة بأمطار رعدية وتتركز على المنطقة الوسطى والفرات الأوسط”.

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