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الديمقراطي: علاقتنا مع الاتحاد متشنجة للغاية والجميع بحاحة الى طاولة حوار

وصف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، الاثنين، علاقة حزبه مع الاتحاد الوطني الكردستاني بالمتشنجة، مبينا ان الفساد في العراق اصبح لا يطاق ورائحته نتنة جدا.

وقال تيمور في حوار متلفز  ان “علاقات الحزبين الحاكمين متشنجة حاليا بسبب تمرير رئاسة الجمهورية وتوزيع الوزارات الاتحادية فضلا عن ملفي ادارة كركوك وانتخابات كردستان”.

واضاف ان “الفساد في العراق اصبح لا يطاق ورائحته نتنة جدا  وان على جميع القوى السياسية الجلوس على طاولة حوار من اجل دعم حكومة محمد شياع السوداني في مكافحة الفساد”.

وتابع ان “محاربة الفساد هي نقطة ستقيم عمل السوداني وان نجاح برنامج الحكومة مرهون بمصداقية السوداني والظروف التي تحيط به”.

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