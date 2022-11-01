العراق يواجه فنزويلا ودياً ويستعد لثلاث مباريات أخرى

مكان المباراة سيُحدد لاحقاً، إما على استاد البصرة الدولي أو في بغداد

من المقرر أن يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره الفنزويلي الشهر المقبل.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان إن المنتخب سيخوض لقاء ودياً أمام نظيره الفنزويلي في الحادي والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

وتأتي هذه المباراة في إطار تأمين سلسلة من المباريات الودية المهمة للمنتخب لتعزيز برنامجه الاستعدادي للاستحقاقات المقبلة.

وأشار الاتحاد إلى أن مكان المباراة سيُحدد لاحقاً، إما على استاد البصرة الدولي أو في بغداد.

وبالإضافة إلى ودية فنزويلا، ينتظر المنتخب العراقي ثلاث مباريات ودية أخرى الشهر المقبل، يلتقي فيها منتخبي المكسيك والاكوادور في إسبانيا في 9 و12 تشرين الثاني نوفمبر توالياً، قبل أن يستضيف المنتخب الكوستاريكي في البصرة في 17 من الشهر نفسه.

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