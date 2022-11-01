القوات الأمنية تحسم الجدل بشأن انفجار الصهريج: لا شبهة جنائية أو إرهابية

حسمت القوات الأمنية، الجدل بشأن أسباب انفجار صهريج شرقي بغداد مساء السبت، وعزته إلى أسباب فنية، فيما قررت التأكيد على الإجراءات السابقة المتضمنة التفتيش الدوري لساحات العجلات ومنع وقوف تلك التي بشحنات وقود أو مواد قابلة للانفجار.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن، «انفجار الصهريج شرقي العاصمة بغداد يعود لأسباب فنية وليست ارهابية» مبينا ان «الانفجار سببه تمدد كبسولة الغاز داخل الصهريج».

وأضاف معن، في بيان رسمي تلقته (المدى)، أمس أن «الحادث عرضي بسبب الإهمال وفقدان إجراءات السلامة».

وأكد، «عدم وجود مؤشرات جنائية أو إرهابية في حادث انفجار الصهريج وسيتم اتخاذ إجراءات بشأن دخول العجلات المحملة بالمشتقات إلى العاصمة بغداد».

إلى ذلك، ذكر بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد تلقته (المدى)، أن «القيادة حرصاً منها على أرواح المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة تؤكد على توجيهات القيادة السابقة فيما يخص التفتيش الدوري للساحات والكراجات من قبل اللجان المشكلة لذلك وغلق غير المجاز منها».

وشدد البيان، على «التأكد من الإجراءات (الأمنية -شروط السلامة) ومنع وقوف العجلات التي تحمل الوقود والغاز والمواد القابلة للانفجار داخل الكراجات والمناطق السكنية».

وطالب البيان، «جميع اصحاب الساحات غير المجازة بمراجعة أمانة بغداد (دائرة التصاريح الأمنية) لإكمال معاملاتهم للحصول على الموافقات الرسمية لمزاولة العمل وفق الضوابط المعدة من قبلهم لتجنب تعرضهم الى المساءلة القانونية».

إلى ذلك، قال المدير العام للدفاع المدني اللواء كاظم بوهان إن حادث انفجار الصهريج عرضي وليس إرهابياً.

وتابع بوهان إن «صهريج الوقود كان قريباً من ملعب خماسي لكرة القدم»، مؤكداً أن «انفجاره كان بسبب تسرب للغاز».

وأشار، إلى أن «الغاز تسرب إلى مسافة تصل إلى 500 متر من كل الجهات»، مشيراً إلى أنه «ألحق أضراراً بالغة بممتلكات المنطقة وسكانها».

ونفى بوهان الذي تواجد في موقع الحادث منذ اللحظات الأولى، الأنباء المتداولة «حول وجود عبوة لاصقة تسببت بالانفجار».

وكانت مصادر طبية قد أكدت، أن «8 أشخاص قتلوا و20 آخرين أصيبوا بجروح في الانفجار الذي سمع دويّه بعدة مناطق في بغداد مساء السبت، ووقع في مرآب مفتوح قرب ملعب لكرة القدم بحي سكني في شرقي العاصمة»، فيما أكدت خلية الإعلام الأمني حينها أنها شرعت «بالإجراءات اللازمة لمعرفة اسباب الانفجار».

وبحسب بيان رسمي، فأن «لقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمر بتشكيل لجنة تحقيقية بإشراف وزير الداخلية لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج شرقي العاصمة بغداد واطلاع الرأي العام على تفاصيل وأسباب هذا الحادث».

فيما أشار بيان رسمي عن وزارة الصحة، إلى أن «السوداني وجَّه ببذل اقصى الجهود لعلاج الجرحى وتقديم كافة الدعم وتوفير الاحتياجات الخاصة بعلاجهم مشيداً بإجراءات صحة الرصافة وكوادر المستشفى في علاج الجرحى».

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