تفاصيل الاجتماع بين الحكيم والسامرائي ووزيري الدفاع والتربية

كشف رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الاثنين، تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي ووزيري الدفاع ثابت العباسي والتربية إبراهيم النامس لبحث المشهد السياسي.

وقال الحكيم في بيان “في لقائنا مع رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي بحضور وزير الدفاع ثابت العباسي ووزير التربية إبراهيم النامس ، تداولنا في تطورات المشهد السياسي و المهام الجسيمة الملقاة على الحكومة الجديدة”.

وأضاف “بيّنا أهمية دعم حكومة السيد السوداني وتبنيها وأشرنا إلى أن تجسير العلاقة بين الجمهور والنظام السياسي مسؤولية الجميع وليس مسؤولية الحكومة وحدها، حيث أكدنا ضرورة إدامة العمل على تطوير المؤسسة العسكرية وتنويع مصادر التسليح وإدامة عمليات التعبئة والتدريب”.

وأوضح الحكيم “شددنا خلال اللقاء على ضرورة التعامل مع التحدي الإرهابي كتحد أمني مما يتطلب دعم المؤسسة الاستخبارية والإهتمام بالمقاتل واحتياجاته اللوجستية و مكافحة الفساد في داخل المؤسسة العسكرية”.

وتابع “في مجال التربية جددنا دعوتنا للإهتمام بالمناهج، والأبنية المدرسية وإنهاء الدوام المزدوج وتطوير الكوادر التربوية، و تكامل التعليم الحكومي و الأهلي وشددنا على الإهتمام بالتربية الوطنية والثقافة الديمقراطية للنشئ الجديد”.

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