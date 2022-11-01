حزب كردي: السوداني قد يعيد الوزراء الى منازلهم

رجحت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإقالة اي وزير يفشل في مهامه، مبينة ان الحكومة الحالية لا تستطيع محاسبة كل المسؤولين الفاسدين السابقين دون دعم دولي.

وقالت عبد الواحد في حوار متلفز ان “الحكومة الحالية لا تستطيع محاسبة كل المسؤولين الفاسدين السابقين دون وجود دعم من القوى السياسية سواء الشيعية او حتى المعارضة سيما في تشريع القوانين المهمة”.

واضافت ان “خطاب السوداني وخطواته تبشر بخير وقد يعيد الوزراء الفاشلين إلى بيوتهم كونه شخصيته قوية ولم نسمع خطابا طائفيا أو عنصريا صادرا منه”.

واشارت الى ان “مزاد العملة وغسيل الاموال في العراق من اهم الملفات التي ينبغي على الحكومة فتحها ومحاسبة المتورطين فيها فضلا عن استكمال ملفات فساد الحكومة السابقة “.

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