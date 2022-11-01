رئيس الجمهورية يصل إلى الجزائر

وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، إلى الجزائر للمشاركة في اجتماعات القمة العربية في دورتها العادية الحادية والثلاثون.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وصل الى العاصمة الجزائرية الجزائر، للمشاركة في اجتماعات القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين، التي ستبدأ أعمالها في الأول من تشرين الثاني 2022”.

وأضاف، انه “كان على رأس مستقبلي الرئيس، في مطار بو مدين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يرافقه أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث تم عزف النشيدين الوطنيين للعراق والجزائر، وقام الرئيسان بتفتيش حرس الشرف”.

وتابع، أنه “بعد ذلك، عقد الرئيس عبد اللطيف رشيد و الرئيس عبد المجيد تبون و بحضور أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اجتماعاً في قاعة الشرف الكبرى في مطار بو مدين، حيث رحب خلاله الرئيس تبون برئيس الجمهورية”، معرباً عن “سعادته بمشاركة العراق في القمة”.

وتمنى رئيس الجمهورية “النجاح والتوفيق للجزائر الشقيقة في تنظيم القمة بدورتها الحالية”، معرباً عن “أمله في أن تثمر نتائجها بتحقيق تطلعات الشعوب العربية في الاستقرار والتقدم والرفاه”.

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