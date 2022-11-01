شهد نطحة زيدان.. أديداس تطلق إصدارا جديدا لحذائها “الأشهر”

قبل أسابيع قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2022، أعلنت شركة أديداس، عن إطلاق نسخة ذهبية جديدة من حذائها الرياضي الأشهر ” Predator Absolute”.

وتعود آخر مرة استعمل فيها اللون الذهبي بشكل كامل في تصاميم أحذية أديداس إلى سنة 2006، عندما ارتدى زين الدين زيدان نسخة من ” Predator Absolute”، في آخر مباراة خاضها أسطورة كرة القدم الفرنسية في نهائي كأس العالم أمام إيطاليا، حيث شهد هذا الحذاء نطحته الشهيرة.

وتأمل أديداس من خلال إعادة إطلاق هذا التصميم في نسخته الجديدة الحصول على “فرصة ثانية” لهذا الإصدار، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يرتديه أي لاعب، حسب الموقع الرياضي “GOAL“.

ويشتمل الحذاء الذهبي على لمسات تصميم “Predator” المميزة، بما في ذلك “اللسان” القابل للطي والمقاطع المطاطية المنحنية على جانبيه. وتم الانتهاء من التصميم يغلاف خارجي حديث، مما يجعل Predator Absolute يتماشى مع أحدث ابتكارات الشركة الرياضية، بحسب الموقع.

ويعد زيدان أحد أكثر اللاعبين ارتباطا بمنتجات “Predator”، والإصدار الذهبي هو المرة الثانية هذا العام التي تكرم فيها أديداس “زيزو” بعد إطلاقها لحذاء “Predator Mania” الذي ركل به هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا، عام 2002، ليمنح التاج لفريقه ريال مدريد.

ويُظهر إطلاق الإصدارين الخاصين المعاد تصنيعهما من طراز “Predator” في الفترة السابقة لكأس العالم، تركيز “أديداس” المتجدد على هذه الأحذية، التي تم إصدار أول نسخة منها قبل 28 عاما، وتعد إحدى أشهر إنتاجاتها الرياضية على الإطلاق، وفقا للموقع الرياضي.