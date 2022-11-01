Posted on by

عودة حكومة ( الطرف الثالث )

عودة حكومة ( الطرف الثالث )

تم تشكيل حكومة ( محمد السوداني ) و نالت ( ثقة ) أعضاء البرلمان المنتخب من أقلية من الشعب العراقي و التي لا تزيد عن العشرين في المائة من مجموع الشعب و مع هذه النسبة الضئيلة حصل هذا التحالف ( المشبوه ) على أقل ألأصوات مقارنة بتلك التي حصل عليها ( التيار الصدري ) و الذي لولا تدخل و ضغوط الحكومة ألأيرانية و مندوبها السامي في العراق ( الجنرال قاآني ) و تهديدات الميليشيات المسلحة و التي كانت مستعدة و متأهبة في أغراق العراق في بحر من الدماء ان حاول طرف ما أقصائها من أدارة الحكم حتى و ان كان تيارآ اسلاميآ شيعيآ مثل ( التيار الصدري ) و توضح ذلك في ألأصطدام العسكري الذي حصل في المنطقة الخضراء حينها فتحت الميليشيات المسلحة التابعة لقوى ( ألأطار التنسيقي ) النار على مؤيدي ( التيار الصدري ) و قتلت العشرات منهم في أشارة للأطراف ألأخرى ان هي فكرت في ألأقتراب من مسألة الحكم و السلطة .

البداية كانت بعد سقوط النظام السابق و في ألأعوام ألأولى حين صدرت ألأوامر ألأيرانية الى عناصر ( فيلق بدر ) الجناح العسكري التابع الى ( المجلس ألأعلى للثورة ألأسلامية في العراق ) لتصفية و قتل الطيارين و الضباط البارزين ثأرآ من مشاركتهم في الحرب العراقية ألأيرانية و هم لم يكونوا سوى جنودآ مأمورين ينفذون ما يصدر اليهم من تعليمات و أوامر واجبة التنفيذ و كما هو الحال في كل جيوش العالم النظامية و منها الجيش ألأيراني و في وقتها قتل المئات من خيرة الطيارين و الضباط العراقيين و من سلم منهم لم يكن من ( فضل او منة ) عناصر ( بدر ) لكنه الهروب من العراق و اللجؤ الى دول العالم المختلفة حمتهم من بطش عناصر ( بدر ) .

ثم جاءت الحرب ألأهلية الطائفية و التي و تحت يافطتها المشبوه قتل الالآف و غيب الالآف و سجن الالآف و لم يكن منهم سوى نسبة قليلة من ألأرهابيين و القتلة المأجورين لكن الغالبية العظمى من الضحايا كانوا من ألأبرياء الذين ساقهم حظهم العاثر الى السكن و ألأقامة في تلك المناطق ( المغضوب عليها ) و التي أتهمت زورآ و كذبآ و بهتانآ في انها ناصرت و ساندت نظام ( صدام حسين ) في حين انهم أي سكان تلك المحافظات كغيرهم من سكنة المحافظات ألأخرى خليط من المؤيدين و المناهضين للحكم السابق و لم تكن هناك ( أحصائية ) دقيقة في أعداد المؤيدين من المعادين و هكذا طبق النظام الجديد ما كان يتهم به النظام السابق في أتهام المعارضين في أنهم خونة و عملاء و أضيف اليها كلمة أرهابيين .

توالت العديد من جرائم ألأغتيال السياسي الذي طال العديد من الشخصيات ألأكاديمية المرموقة و التي يشهد لتلك الكفاآت بالتحليل الموضوعي المحايد لكن تلك التحليلات و ألأطروحات لم تعجب الفصائل المسلحة و الميليشيات الخارجة على القانون و النظام فكانت تلجأ الى العنف و ألأغتيال وسيلة وحيدة في أسكات الصوت الذي قد يشكل خطرآ على وجودها و يكشف عن مخططاتها و أهدافها الحقيقية غير تلك التي تتبرقع بها و كانت الصدمة في أغتيال ألأكاديمي و المحلل المرموق ( هشام الهاشمي ) و قد كان ألأتهام يتجه نحو التنظيم ألأجرامي ( داعش ) حيث كان المغدور من أشد المعادين لهذا التنظيم و لطالما كشف عن بنية التنظيم و أسلوب عمله لكن المفاجأة المدوية حين تبين أن القاتل يعمل ضمن صفوف كتائب ( حزب الله ) العراق .

شكلت ألأنتفاضة التشرينية خطرآ داهمآ على النفوذ ألأيراني المستتر في ألأحزاب الشيعية و التي أصبحت من الصفاقة ان تدافع عن أيران اكثر من دفاعها عن ( العراق ) حينها بدأ قمع ألأنتفاضة التشرينية بكيل سيل من ألأتهامات و التركيز على ما يعده المجتمع العراقي من المحرمات التي لا يجوز ألأقتراب منها في التشكيك بالأعراض و ألأتهام بالعمالة للنيل من المتظاهرين و أمتصاص الزخم الجماهيري المؤيد و هكذا فعلت عصابات ألأحزاب الدينية المسلحة حين دست بعناصرها في صفوف المتظاهرين بغية ألأساءة و تشويه سمعة الحراك التشريني حتى أصبح المطالب بالقوت و العمل و الحياة الكريمة عميلآ للسفارة ألأمريكية و ساقط أخلاقيآ و بدأ الهجوم الوحشي على المتظاهرين و الذي أشتركت فيه كل الميليشيات المسلحة و الفصائل الخارجة على القانون ( الطرف الثالث ) و أوقعت المئات من الضحايا و الالاف من الجرحى و تعود حكومة أئتلاف ( القتلة ) الذين بدأو بشحذ سيوفهم و سكاكينهم أستعدادآ للمجزرة القادمة فأستعد الى الذبح و القتل ايها الشعب مادام الجلادين صاروا حكامآ .

حيدر الصراف

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close