قصيدة : لا تأتي الى قبري باكيا **

للشاعرة الأمريكية ماري إليزابيث فري

ترجمة مهدي قاسم عن المجرية

أنا لستُ نائمة هنا ولا ارقد هامدة هنا ، ..

أنا اسكن في ألف الريح تهب .

أنا الماسة مشعة في بياض ثلوج ناصعة

أشعة شمس صيفية في سنبلة ناضجة

وفي رذاذ أمطار الخريف المداعِبة .

أنا موجودة هناك في صمت الصباح المضيء

في سرعة اليوم بإيقاعها الرشيق .

طائرا يحوم فوق رأسك بحلقة دائرية ،

وميض نجم يتألق في ليل معتم.

أنا بتلة زهرة متفتحة

أسكن في سكون عزلة دافئة .

أنا الطائر المغرد مبتهجا

وكل شيء جميل .

فلا تقف عند حافة قبري منتحبا

انا لستُ هناك ، ولم أمت !.

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*ملحوظة مرافقة للقصيدة : اشتهرت ربة البيت و بائعة الزهور الأمريكية ماري إليزابيث فري.( 1905 – 2004 ) على النطاق العالمي بهذه القصيدة وحدها ــ حسبما يُشار في حاشية القصيدة ــ ، و عادة ما تجري عملية تداولها و إعادة نشرها بين قراء مجريين في يوم الموتى السنوي .

** اسماء أغلب المترجمين المجريين لهذه القصيدة التي ترُجمت بخمس ترجمات مختلفة ، بقيت مجهولة ، ماعدا اسم معلم لغة إنكليزية في إحدى المدارس الهنغارية يدعى ب انتال تولناي .

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