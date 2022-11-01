مسرور بارزاني: يمكننا التعاون بصياغة قانون للنفط والغاز وتقديمه الى البرلمان معاً

أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني انه يمكن لحكومته التعاون مع الحكومة الاتحادية الجديدة في بغداد بصياغة قانون للنفط والغاز وتقديمه الى البرلمان بشكل مشترك.

جاء ذلك، خلال مشاركته في الجلسة السابعة ضمن ملتقى ميري “عراق للجميع”، الثلاثاء (1 تشرين الثاني 2022)، والتي حملت عنوان “حكومة إقليم كردستان تتطلع إلى المستقبل: الاستراتيجيات والتحديات والفرص “.

وعبّر مسرور بارزاني عن تمنياته بنجاح رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني في مهمّته الجديدة، مبيناً انه “اذا ارادت الحكومة العراقية النجاح عليها زيادة الخدمات واجتثاث الفساد في الوزارات”.

وذكر رئيس حكومة اقليم كوردستان ان النزاعات بين الأطراف تتسبّب بإشغال الحكومة عن أداء مهامها وتقديم الخدمات للشعب، مشيرا الى وجود خلل في مختلف القطاعات وصل الى حدّ يتطلّب حلّه.

فيما يتعلّق بالمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل (الموازنة، قانون النفط والغاز، والمناطق المتنازع عليها)، قال مسرور بارزاني انه لا بد من التعاون بين بغداد وأربيل لحل المشاكل بينهما واقليم كوردستان ابدى استعداده لهذا التعاون.

واضاف انه “يمكننا ان نتعاون في وضع قانون للنفط والغاز وتقديمه الى البرلمان معاً”.

وبشأن المناطق المتنازع عليها، لفت مسرور بارزاني الى انه تم تحديد الأمر في المادة 140 من الدستور، والحكومة الاتحادية لم تحلّ المشكلة وفقا للدستور، مؤكدا: “نحن مستعدون لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها، لكن الحكومة الاتحادية لم تبدي استعدادها لذلك حتى الآن”.

واوضح رئيس حكومة اقليم كوردستان ان المشاكل القائمة بين بغداد وأربيل ليست تقنية او قانونية بل هي سياسية، وهناك مبادئ اتفق عليها الجانبان احدها الشراكة الحقيقية، مؤكدا على ضرورة وجود شراكة حقيقة وتوزيع المناصب والمسؤوليات على جميع الأطراف، قائلاً: “اذا اردنا ان نكون جزءا من العراق الاتحادي يجب ان نحصل على كل حقوقنا ونشارك في اتخاذ القرارت”.

مسرور بارزاني أشار الى ان “الحكومات السابقة اخلت المناصب والوزارات من الكورد بطريقة ممنهجة”، مبينا انه “كان لنا دور في تأسيس نواة الجيش العراقي، كنا نشكل نسبة 28% منه والآن لا نشكّل سوى 2% من الجيش”.

وأردف: “يجب ان تكون هناك إرادة سياسية لحلّ المشاكل، هي لم تكن موجودة لدى بغداد”، و “اذا كان باب بغداد مفتوحا امام الكورد فحن مستعدون للتعاون”.

حول أداء حكومة اقليم كوردستان خلال الأعوام الماضية، ذكر رئيس حكومة اقليم كوردستان انه “قدمنا جدول أعمال في الفترة السابقة ووعدنا بإجراء الإصلاحات”، مشيرا الى ان حكومة اقليم كوردستان حققت نجاحات وأحدثت الإصلاح وتنويع الاقتصاد والتقدم في القطاع الزراعي”.

وتطرق مسرور بارزاني الى مشروع الاتمتة لحكومة اقليم كوردستان، قائلاً: “كل الوثائق في إقليم كوردستان ستكون إلكترونية في بحلول 2025”.

وأكد ان حكومته ماضية في تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على نوع واحد من الواردات، موضحاً ان الواردات غير النفطية قليلة وليست بالمستوى المطلوب، وأغلب واردات إقليم كوردستان يذهب الى الرواتب.

فرص الاستثمار في اقليم كوردستان وجذب المستثمرين كان احد المواضيع التي تناولها رئيس حكومة اقليم كوردستان خلال مداخلته في الملتقى، وقال: “لدينا قانون خاص بالاستثمار، يجب تطويره أكثر لدعم الاستثمار الاجنبي”، مبينا ان هذا القانون يحمي حقوق المستثمرين. فضلا عن ضرورة ضمان الأمن في اقليم كوردستان لجذب المستثمرين أكثر.

مسرور بارزاني الذي نوّه الى ان “موضوع اجتثاث الفساد متعلق بالمنظومة وهو يتطلّب وجود شفافية”، اشار الى ان “الحكومة بحاجة الى أيدي جديدة لكنها لا تستطيع توظيف الجميع”.

واختتم رئيس اقليم كوردستان مشاركته مؤكدا انه “نعمل وفق المبادئ التي وضعها الرئيس مسعود بارزاني عن الديمقراطية والدفاع عن الوطن”، و “لن نتخلّى عن حقوقنا المثبتة في الدستور العراقي” لافتا الى انه “إذا تم تطبيق الدستور الكثير من المشكلات ستحل”.

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