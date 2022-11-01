نتجه لتغيير سعر الدولار.. الفتح: الرقابة الشديدة سترافق تطبيق موازنة حكومة السوداني

أكد النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، الاثنين، عزم القوى السياسية فرض الرقابة الشديدة خلال تطبيق الموازنة المقبلة، مبينا ان غياب الرقابة في الحكومات السابقة اضاع اموالا طائلة.

وقال العنبكي في حوار متلفز ان “قانون الموازنة اهم ما يجب على حكومة محمد السوداني تنفيذه ويجب اعدادها بأسرع وقت ممكن”.

واضاف ان ” أي موازنة لا توجد عليها رقابة حقيقية لكن بحكومة السوداني ستكون الرقابة عليها شديدة وعلى الكتل السياسية مؤيدة للحكومة محاسبة الوزراء غير العاملين”.

واضاف “اننا ذاهبون صوب تغيير سعر صرف الدولار بعد الاخذ برأي المختصين لمعرفة الإيجابيات والسلبيات من اجل تلافي اي ازمة اقتصادية تعصف في البلاد”.

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