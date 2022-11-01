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هل وقع رئيس الإقليم قرار تمديد عمر الدورة الحالية لبرلمان كوردستان؟

كشف المستشار الأعلى لرئيس إقليم كوردستان دلشاد شهاب، يوم الثلاثاء، ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني لم يوقع حتى الآن على قرار تمديد الدورة النيابية لبرلمان كوردستان.

وقال شهاب ان “الهيئة الرئاسية في برلمان كوردستان وجهت كتابا رسميا الى رئاسة الاقليم بعد التصويت عليه”.

وأضاف أن “رئيس اقليم كوردستان لم يوقع على القرار حتى الآن”.

وكان برلمان كوردستان قد صادق بـ80 صوتا على قرار تمديد الدورة النيابية الخامسة له في التاسع من الشهر العاشر في السنة الحالية.

وبموجب النظام الداخلي، بعد مضي 15 يوماً من إرسال رئاسة برلمان كوردستان على قرار التمديد الى رئاسة الإقليم، فإن القرار أصبح مصادقاً عليه حتى لو لم يوقع الرئيس.

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