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إطلاق سلف جديدة للموظفين

أعلن مصرف الرشيد، أمس الثلاثاء، عن إطلاق وجبة جديدة من السلف الشخصية البالغة (10) ملايين دينار بالإضافة الى السلفة التكميلية البالغة (5) ملايين دينار وسلفة العقود (5) ملايين دينار أيضا.

واوضح المكتب الاعلامي في بيان تلقته (المدى)، ان “التقديم على السلف الشخصية والسلفة التكميلية والعقود الكترونيا من خلال تطبيق مصرف الرشيد ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون”.

بدوره أعلن مصرف الرافدين، منح وجبة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين بعد استكمال انجاز معاملاتهم من الفروع.

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