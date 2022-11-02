إيلون ماسك يعلن عن رسم شهري مقداره 8 دولارات للحسابات الموثقة في تويتر

أعلن إيلون ماسك، المالك الجديد لتويتر في تغريدةالثلاثاء (1 تشرين الثاني 2022)، عن رسم شهري مقداره 8 دولارات للمستخدمين الذين يرغبون في توثيق حساباتهم على المنصة.

وكتب ماسك في تغريدته “القوة للناس! أَزرق مقابل 8 دولارات شهرياً”، في إشارة إلى علامة التوثيق الزرقاء التي تظهر قرب الحسابات الموثقة.

وأوضح، وفق ما نقلت فرانس برس، أن الخطة الجديدة ستقلب “نظام اللوردات والفلاحين الحالي” وتخلق مصدرا جديدا لإيرادات المنصة.

وأتم الملياردير، ماسك، صفقة الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار في 28 تشرين الأول الماضي، وخطوته الأولى التي تلت شراء المنصة هي إقالة القيادة العليا لشركة التواصل الاجتماعي التي اتهمها بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على المنصة.

ودخل ماسك إلى مقر تويتر الأربعاء الماضي بابتسامة كبيرة وغيّر وصفه في ملفه الشخصي على المنصة إلى “تشيف تويت” أو رئيس تويتر. كما حاول تهدئة مخاوف الموظفين من حدوث تسريحات كبيرة، وأكد للمعلنين أن انتقاداته السابقة لقواعد تعديل المحتوى لن تضر بجاذبية المنصة.

وقال في رسالة مفتوحة للمعلنين “من الواضح أن تويتر لا يمكن أن يصبح مكانا مجانيا للجميع، حيث يمكن قول أي شيء دون عواقب!”.

وأشار إلى أنه يرى في تويتر أساسا لإنشاء تطبيق يقدم شتى أنواع الخدمات بدءا من تحويل الأموال إلى التسوق وخدمات طلب سيارات نقل الركاب.

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