استئناف أعمال القمّة العربيّة في الجزائر: دعوات للوحدة ونبذ التدخلات الخارجيّة

استأنف القادة العرب، اليوم الاربعاء، اجتماعاتهم في الجزائر التي تستضيف الدورة الـ31 للقمة العربية منذ الأمس، بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب وباء كورونا.

السيسي

واعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمته، أنّ الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، لافتاً إلى أنّ الأخطار التي تواجه الدول العربية “واحدة”، وأنّ دولاً إقليمية “تدعم الميليشيات للتدخل بشؤون المنطقة”.

وقال السيسي إنّ “تسوية الأزمات العربية والتعاطي مع التحديث الدولي يتحقق بالتكامل”، مشدداً على أنّ الأمّة العربيّة “تمتلك المقومات اللازمة لمستقبل أكثر استقرارا”. وأضاف: “لدينا من المشتركات ما يكفل تحقيق التكامل وتجاوز خلافاتنا”.

وطالب الرئيس المصري بضرورة نبذ أي محاولة لتوفير غطاء سياسي للإرهاب. وأضاف: “نواجه تحدي الطائفية والتعصب وانتشار التنظيمات المسلحة والميليشيات المدعومة من بعض القوى”.

وفي ما يتعلق بحلّ القضية الفلسطينية، قال السيسي: “قدرتنا على العمل الجماعي لتسوية القضية الفلسطينية ستظل معيارا لمدى تماسكنا”. ولفت إلى أن المبادرة العربية “تعيد للفلسطينيين دولتهم وتنهي أزمة اللاجئين”.

وفي الشأن الليبي، أكّد السيسي على رغبة بلاده في التوصّل لتسوية سياسية في البلد الجار “بقيادة ليبية خاصة”. وأضاف متوجهاً للقادة العرب: “نطلع لدعمكم في مساعينا الحالية للتسوية في لييببا دون تدخلات خارجية”.

وتابع: “ما زلنا في حاجة إلى مزيد من العمل العربي الجماعي في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان”.

ولم يغب ملف سد النهضة عن كلمة السيسي، الذي دعا إثيوبيا إلى “إظهار حسن النوايا” بشأن السد. وقال: “نجدد التأكيد على أهمية الاستمرار في حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا اللازمين للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، والأخذ بأي من الحلول الكثيرة التي طُرحت عبر العديد من جولات المفاوضات، والتي تؤمن مصالح الشعب الإثيوبي الاقتصادية الآن ومستقبلاً، وتصون في الوقت ذاته حياة الشعبين المصري والسوداني”.

وأوضح السيسي أن تحدي الأمن المائي لا ينفصل عن تحديات أخرى تواجهها المنطقة، وفي مقدمتها تغير المناخ الذي أصبح واقعاً مفروضاً على العالم.

رشيد

من جهته، أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد عن أمله “بأن تكون قمة الجزائر منطلقاً للعمل المشترك”.

وقال إنّ “محنة الشعب الفلسطيني لا تزال في مقدمة مشاكلنا”، مشيرا الى أنّ “العراق متمسك بإقامة دولة فلسطين على كامل أراضيها وعاصمتها القدس الشريف”.

وذكر رشيد أنّ “العراق يجدد دعمه للبنان في نبذ الخلافات وتجاوز الازمة السياسية”، معربا عن امله ان “تكون جهودنا جميعا لصالح البنانيين بجميع طوائفهم ومكوناتهم”.

وأكد رشيد “الحرص على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامة شعبها”، داعياً الى “استكمال المحادثات السياسية بين الاطراف السورية كافة لتعزيز الأمن والاستقرار”.

وأوضح أن “العراق يدعم جميع الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا”، مؤكداً أهمية “الحوار والتواصل لايجاد رؤية مشتركة تجمع الليبيين لوقف العنف وتحقيق الاستقرار”.

واعتبر رشيد أنّ “على الأطراف اليمنية ايجاد حل سياسي يحافظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه”. وأعلن دعم العراق “للاستقرار السياسي في جمهورية السودان”.

وتابع أنّ “وحدة العراقيين كانت عاملاً حاسماً في دحر الارهاب وتحري مدنه”، لافتاً الى ان “فلول الارهاب لا تزال تختفي هنا وهناك، الا ان قواتنا المسلحة وعزيمة شعبنا قادرة على القضاء عليهم”.

وتابع أنّ “امام الحكومة العراقية الكثير من المسؤوليات التي ستعمل عليها وبما يستجيب لارادة شعبنا”، متوقعا ان “تحظى جهود الحكومة العراقية بتفاعل ايجابي من الدول الشقيقة والصديقة”.

وقال رشيد: “امامنا مسؤولية تطوير التفاهم مع تركيا وايران بخصوص مشكلة المياه بعد انخفاض مناسيب المياه”، معربا عن امله “بتطوير ادارة الموارد المائية وان يكون الحوار جاد ومنتج لحلول تحفض الحياة والبيئة والمناخ”.

وأشار الى ان “العراق يحرص على مصدر الاستقرار في محيطه الاقليمي والدولي التي تكللت الجهود بمبادرات لاستضافة بغداد العديد من الاجتماعات بين عديدة من دول المنطقة بهدف نزيع فتيل الازمات”.

الصباح

من جهته، دعا ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل أحمد الصباح إلى “محاسبة مرتكبي العمليات الإرهابية” في اليمن، مستنكراً “الهجوم الإرهابي الحوثي” على ميناء الضبة اليمني. ودعا الصباح الأمم المتحدة إلى “الضغط من أجل الوصول لحل في اليمن”. كذلك، طالب ولي العهد الكويتي إيران بـ”احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤوننا”.

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