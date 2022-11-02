الأهلي يتغلب على الزمالك ويتوج بكأس السوبر المصرية للمرة الـ12

ا ف ب

توج الاهلي بطلاً للكأس السوبر المصرية في كرة القدم للمرة الثانية عشرة في تاريخه بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك بطل الدوري والكأس 2-صفر الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية بحضور قرابة 25 ألف مشجع.

تقدم الأهلي عن طريق الوافد الجديد البرازيلي برونو سافيو (39) في أول أهدافه منذ انتقاله هذا الصيف من بوليفار البوليفي، وأضاف الثاني بفضل البديل كريم فؤاد (90+1).

وحرم الأهلي مدرب الزمالك البرتغالي المخضرم جيزوالدو فيريرا (76 عاماً) الذي قاده الى ثنائية الدوري والكأس مرتين موسمي 2014-2015 و2021-2022، من احراز الكأس السوبر المصرية للمرة الثانية بعدما كان اسقطه على ملعب هزاع بن زايد أيضاً في 2015 بنتيجة 3-2.

وهي المواجهة الثالثة بين الغريمين التقليديين هذا العام بعد الأولى في إياب الدوري عندما تعادلا 2-2، والثانية في المباراة النهائية لمسابقة الكأس المؤجلة من الموسم قبل الماضي وفاز الزمالك 2-1.

كما أنها المواجهة الثامنة في الكأس السوبر المحلية في نسختها التاسعة عشرة حيث يتفوق الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (12) بستة انتصارات مقابل فوزين للزمالك المتوج أربع مرات، فيما نالت أندية المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب مرة واحدة.

-“وفينا بالوعد”-

قال سامي قمصان المدرب المساعد في الأهلي “وعدنا جمهورنا العظيم بالعودة لاحراز البطولات ووفينا بالوعد”.

وأضاف “عودة البطل تكون قوية بعد كل انكسار، وهكذا هو الأهلي”.

ومن ناحيته، قال فؤاد ابن الـ 23 عاماً بعد نهاية اللقاء “بقينا في قمة تركيزنا حتى آخر ثانية، وأنا سعيد كوني صاحب الهدف الذي أكد فوزنا”.

استهل الزمالك الشوط الأول مسيطراً بفضل تحركات الثنائي إمام عاشور وأحمد السيد ” زيزو”، ليرسل الأخير تمريرة طويلة حولها محمد عبد الغني رأسية سيطر عليها محمد الشناوي (12)، قبل أن يرد محمد عبد المنعم برأسيةعلت عارضة محمد عواد (19).

دانت السيطرة للأهلي بضغط هجومي عن طريق الجناحين طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وامامهم المزعج شادي حسين، وشهدت الدقيقة 23 فرصة ضائعة للأهلي بعدما مر عبد القادر من عمر جابر والتونسي حمزة المثلوثي ومرر عرضية متقنة سددها طاهر علت عارضة عواد بقليل.

وأجرى الزمالك تغييراً اضطرارياً بخروج أحمد فتوح مصاباً ونزول سيد عبد الله “نيمار” (30)، في حين ترجم الاهلي سيطرته بهدف اول عن طريق سافيو الذي راوغ عبد الغني وسدد كرة على يمين عواد (39).

ضغط الزمالك مع بداية الشوط الثاني لادراك التعادل، وكاد زيزو الخالي من الرقابة يسجل بعدما تلقى تمريرة عرضية من البديل مصطفى شلبي سددها من داخل منطقة الجزاء علت عارضة الشناوي (57)، ليرد عمرو السولية بعد ثلاث دقائق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الايمن لمرمى عواد، قبل أن يسدد زيزو من خارج منطقة الجزاء كرة ارتطمت بالعارضة وخرجت الى ركلة مرمى (63).

وعادت السيطرة للأهلي بفعل تغييرات مدربه السويسري مارسيل كولر الذي تسلّم مهامه في أيلول/سبتمبر بديلاً للبرتغالي ريكاردو سواريش، وفي الدقيقة 73 أرسل البديل محمد مجدي “أفشة” تمريرة بينية للبديل محمد شريف سددها ابعدها عواد ركنية، ثم بعد دقيقة عرضية من طاهر خلف الدفاع حولها عبد المنعم رأسية لشريف الخالي من الرقابة سددها سيطر عليها عواد، ليعود الأخير ويبعد بصعوبة تسديدة للاعب ذاته (77).

وانقذ الشناوي مرماه بإبعاد تسديدة زيزو من ركلة حرة مباشرة إلى ركنية بصعوبة في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع وبعد عدة تمريرات أرسل طاهر عرضية متقنة مرت من دفاع الزمالك لتجد المتابع كريم فؤاد سددها في المرمى الخالي.

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