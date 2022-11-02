التعليم العالي: إطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية واستمرارها الى الاثنين المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، عن إطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية الخاصة بقبولات الجامعات لخريجي الدراسة الاعدادية.

وذكرت الوزارة في بيان أنه “تم طلاق الاستمارة الإلكترونية لاستقبال الاعتراضات التي تشمل بعضا من فئات الطلبة في القبول المركزي، حيث حددت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة المشمولين بالتقديم الى الاستمارة الإلكترونية وهم كل من الطلبة الذين لم يقدموا على استمارة القبول المركزي أو الذين لم يظهر لهم قبول فضلا عن الطلبة الذين معدلاتهم 75% فأعلى وظهر قبولهم في المعاهد فضلا عن الطلبة من أصحاب مواليد 1990 ولغاية 1995 الحاصلين على معدل (95%) وفئة أخرى يجري إضافتها الى استمارة الاعتراضات”.

وبينت أن “بوابة الدراسات (www.dirasat-gate.org) تستمر باستقبال الاعتراضات الى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الاثنين المقبل الموافق 2022/11/7 ويتاح للطالب التقديم إلى عشرة خيارات على وفق الحدود الدنيا المعلنة”.