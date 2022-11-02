الرئيس العراقي يؤكد دعمه للحوار والمشتركات لتحقيق الاستقرار والتنمية

أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، الثلاثاء (1 تشرين الثاني 2022)، على الدور المحوري للعراق ودعمه للحوار والمشتركات.

وقال رشيد في تغريدة له على تويتر: إننا “مع الأشقاء في قمة الجزائر لبحث التعاون والعمل المشترك في ظل المتغيرات الدولية”.

وأضاف: “نؤكد على الدور المحوري للعراق ودعمنا للحوار والمشتركات منطلقاً لما يُحقق تطلعات شعوبنا وبلداننا في الأمن والاستقرار والتنمية”.

ويشارك رشيد، تحت شعار (لم الشمل)، في أعمال القمة العربية بدورتها الحادية والثلاثين المنعقدة في العاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام 3 سنوات بسبب جائحة كورونا.

وهذه المشاركة هي أول زيارة خارجية لرشيد الذي انتخبه مجلس النواب العراقي في تشرين الأول الماضي رئيساً للبلاد.

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