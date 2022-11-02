السلطات الصينية تغلق منطقة تضم أكبر مصانع آيفون بسبب جائحة كورونا

أعلنت منطقة صناعية صينية، تضم مصنعاً لهواتف آيفون، تابعاً لشركة فوكسكون، الأربعاء، عن إغلاق جديد لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، ما أثار تساؤلات حيال تأثير ذلك على جهود الشركة الموردة لأبل، لتهدئة الاستياء العام في المصنع.

وقالت المنطقة الاقتصادية لمطار تشنغتشو، وسط الصين، إنها ستفرض مجدداً إجراءات بأثر فوري، بما يشمل منع كل السكان من الخروج، ولن تسمح إلا للمركبات المصرّح لها بالتحرك على الطرق.

ومن المتوقع أن تستمر تلك القيود مفروضة حتى التاسع من نوفمبر.

وتُعدّ فوكسكون أكبر مصنع لهواتف آيفون، حيث تنتج 70% من الشحنات العالمية، ويُنتج أغلبها من مصنع تشنغتشو، الذي يعمل به نحو 200 ألف موظف وعامل.

ولدى الشركة مواقع إنتاج أخرى أصغر في الهند، وجنوب الصين.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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