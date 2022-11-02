الشكر للنائب علي البنداوي ومحافظ بغداد لاستجابتهم لمطالب المحاضرين المجانيين

محمد توفيق علاوي

2 نوفمبر 2022

نتوجه بالشكر الجزيل للسيد النائب علي نعمة مولى البنداوي بتوجيه كتاب الى محافظ بغداد بتأريخ اليوم 1 / 11 / 2022 وإستجابة السيد محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا ايضاً بتأريخ اليوم 1 / 11 / 2022 كما هو في الكتاب المرفق ادناه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقات الاصولية لشمول المحاضرين المجانيين بالتعيين الاصولي ودفع معاشاتهم طبق السياقات القانونية، شكرنا موصولاً الى الامين العام لمجلس الوزراء ووزيرة المالية ورئيس مجلس الوزراء لاتمام الامر ضمن اقصر فترة زمنية ممكنة..

نسأل الله ان يوفق كافة المخلصين وكل من يسعى لرفع المعاناة عن كافة ابناء بلدنا الاعزاء

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