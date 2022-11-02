الكهرباء تستنفر لمواجهة أخطار الأنواء الجوية

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أمس الثلاثاء، باستنفار تام لجميع الملاكات الهندسية والفنية والحرفية والجهد الآلي بشكل تام لمواجهة احتمال سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.

وذكرت الوزارة في بيان: أن “الوزير وجه بالتواجد على نحو كامل وعلى مدار 24 ساعة لتقديم الخدمة بمراكز السيطرة والفروع وقطاعات الصيانة من المديرين العامين ونزولاً”.

وأضافت، أن “الوزير وجه أن تكون هنالك مرابطات صيانة داخل القطاعات وكافة التشكيلات وفتح المخازن بشكل كامل لتجهيز الصيانات بالمواد الحاكمة لإدامة الشبكة”.

وتابعت أنه “على كافة مديري التشكيلات متابعة التوجيه ومراعاة الاستثناء التام من القطع المبرمج لمشاريع المياه والمستشفيات، ومحطات تصريف المياه الثقيلة، ومتابعة جميع المغذيات والشبكات التي تتعرض للانفصال من الخدمة واعادتها للعمل بأسرع وقت خدمة للمواطنين”.

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