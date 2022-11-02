بالجملة.. إعفاء مستشارين ومدراء ومحافظين بولاية الكاظمي

افاد مصدر حكومي، أمس الثلاثاء، بإصدار مجلس الوزراء برئاسة محمد السوداني، حزمة قرارات لإعفاء وانهاء تكليف مستشارين ومدراء عامين بولاية رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لـ (المدى)، إن المجلس قرر الغاء تعيين مهند نعيم مستشارا في جهاز الأمن الوطني، كما قرر الغاء تكليف حيدر حمادة بمنصب مدير عام في هيئة الاستثمار الوطنية.

وتابع، أنه تم الغاء تعيين السفيرين صفية السهيل وعمر البرزنجي وكيلين في وزارة الخارجية، فضلا عن اعفاء مشرق عباس من منصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء.

كما جرى الغاء تكليف إبراهيم الزبيدي مديرا لمكتب رئيس الحكومة السابقة، بالإضافة الى اعفاء محافظ صلاح الدين الجديد اسماعيل الهلوب من منصبه.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ(المدى)، ان “القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء تشمل الغاء تكليف رائد جوحي لجهاز المخابرات وحميد الشطري رئيس جهاز الامن الوطني”.

واضاف، ان “القرارات تشمل اعفاء ماجد الوائلي محافظ النجف، ومحمد هادي الغزي محافظ ذي قار الحالي، وعلي وعد علاوي محافظ بابل”، مبينا ان “قرار مجلس الوزراء يشمل الغاء مشروع الربط الكهربائي مع الاردن”.

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