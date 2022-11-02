بالحشود الجماهيرية.. عمران خان يواصل الضغط لإجراء انتخابات مبكرة

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يواصل رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، حشد الدعم الجماهيري الهائل في تجمعاته، حيث اكتسح حزبه العديد من الانتخابات الفرعية.

وواصل خان مسيرته إلى العاصمة إسلام أباد، خلال عطلة نهاية الأسبوع للضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة، رغم المشكلات القانونية التي قد تهدد بعرقلة حياته السياسية.

وكان عمران خان، الذي قاد المجموعة، ولوّح لآلاف المؤيدين على طول الطريق، انطلق في مسيرة استمرت أسبوعاً عبر إقليم البنجاب، أكبر أقاليم باكستان، إلى العاصمة إسلام أباد، على أمل استعادة السلطة عبر انتخابات مبكرة.

وكتب خان، البالغ من العمر 70 عاماً، الاثنين، عن الحشود التي رافقته “منذ ستة أشهر أشهد ثورة تسيطر على البلاد”.

وقال متسائلا: “السؤال الوحيد، هو هل سيكون ذلك ناعماً من خلال صندوق الاقتراع، أم مدمراً من خلال إراقة الدماء”؟

لكن “المسيرة الطويلة” التي نظمها خان، توقفت بعد مقتل صحفية عندما دهستها مركبة على متنها خان نفسه، في حادثة وقعت شرق البلاد، الأحد، بينما كان يتقدم رئيس الوزراء السابق القافلة نحو العاصمة.

وانطلقت القافلة من مدينة لاهور في الشرق، ومن المتوقع أن تصل إسلام أباد يوم الجمعة.

وقال خان “أشعر بالصدمة والحزن العميق للحادث المروع، الذي أدى إلى مقتل مراسلة القناة الخامسة، صدف نعيم، خلال مسيرة اليوم”، وأعلن خان إلغاء الفعاليات التي كان حزبه، حركة الإنصاف، يعتزم القيام بها الأحد.

وقال الصحفي، قذافي بات، الذي شهد الحادثة، لرويترز، إن صدف (40 عاماً) فقدت توازنها بينما كانت تحاول تسلق شاحنة خان، للحصول على تعليق من رئيس الوزراء السابق، وأضاف أن إطار الشاحنة مر فوق رأسها بعدما سقطت على الطريق.

يأتي ذلك بعد منع رئيس الوزراء السابق من الترشح لأي منصب سياسي، لمدة 5 سنوات، بحسب محاميه، الشهر الماضي، بعد أن قضت لجنة الانتخابات في البلاد بأن خان ضلّل مسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء وجوده في السلطة.

ويشير حزب خان إلى أنه مستعد للتفاوض مع حكومة رئيس الوزراء، شهباز شريف الائتلافية، إذا حددت موعداً لإجراء انتخابات مبكرة.

بينما تقول الحكومة إن الانتخابات ستُجرى في موعدها في أكتوبر أو نوفمبر، من العام المقبل، فيما يقول خان إنه لا يرغب في الانتظار.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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