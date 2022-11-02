بايدن ينوي رفع الضرائب على شركات النفط إذا لم تخفض الأسعار

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في كلمة، الاثنين، إن شركات النفط “يجب أن تدفع ضرائب أعلى، على أرباحها الكبيرة، إذا لم تخفض أسعار البنزين”.

وكان البيت الأبيض قال إن بايدن يرد “على التقارير التي صدرت في الأيام الأخيرة عن شركات النفط الكبرى، التي تحقق أرباحاً قياسية حتى مع رفضها المساعدة في خفض أسعار الوقود للشعب الأميركي”.

وقال شخص مطلع، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن بايدن سيطرح ضريبة على أرباح شركات الطاقة، حيث يسعى للضغط عليها لخفض الأسعار.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، قد قالت الخميس الماضي، إن بايدن يعتقد أنه من “غير المقبول” أن تحقق شركات النفط أرباحا قياسية.

وقالت “شركات الطاقة غالباً ما تسرع في رفع أسعار البنزين عندما يرتفع سعر النفط، لكنها تتباطأ في خفض سعر البنزين عندما ينخفض سعر النفط، نحن نشهد ذلك مرة أخرى الآن بهوامش ربح أعلى بكثير من المستويات المعيارية”.

من جانبها، قالت فرانس برس، إن هذه التصريحات تأتي قبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي، ووسط استياء المستهلكين من التضخم، وارتفاع أسعار الوقود.

وللتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار الناجم عن حرب أوكرانيا، والعقوبات على روسيا، إحدى أكبر الدول المصدّرة للنفط والغاز، ضخت الإدارة نحو 180 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطات الاستراتيجية في السوق، في خطوة غير مسبوقة.

وبلغ متوسط سعر غالون البنزين (3.78 لتر) الاثنين 3.76 دولارات، بحسب جمعية السيارات الأميركية.

ولا تزال الأسعار مرتفعة، رغم أنها تراجعت في الأشهر الأخيرة، بعدما سجلت مستويات قياسية في الربيع، متجاوزة 5 دولارات للغالون الواحد.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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