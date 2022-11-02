Posted on by

بعد تسنمها حقيبة وزارة الهجرة … جابرو تستقبل رئيس واعضاء كتلة بابليون النيابية ويبحثان أوضاع النازحين وعودتهم واستقرارهم

قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

 استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، اليوم ، الثلاثاء ، في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد رئيس كتلة بابليون النيابية السيد اسوان الكلداني والسادة   أعضاء الكتلة  المتمثلين بالدكتور دريد جميل وهبة جرجيس ، وقدم السادة النواب التهاني والتبريكات للسيدة الوزيرة بمناسبة تسنمها الحقيبة الوزارية متمنين لها التوفيق والنهوض بواقع النازحين والمهجرين والمهاجرين والعائدين بما يخدم هذه الشريحة الكبيرة في البلاد .

 

واكد الجانبان، اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للنهوض بواقع النازحين وتقييم احتياجاتهم وتشجيعهم على العودة طوعياً فضلاً عن بحث أوضاع العائدين واستقرارهم . 

قد تكون صورة ‏شخصين‏

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close