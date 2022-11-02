بعد تسنمها حقيبة وزارة الهجرة … جابرو تستقبل رئيس واعضاء كتلة بابليون النيابية ويبحثان أوضاع النازحين وعودتهم واستقرارهم

استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، اليوم ، الثلاثاء ، في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد رئيس كتلة بابليون النيابية السيد اسوان الكلداني والسادة أعضاء الكتلة المتمثلين بالدكتور دريد جميل وهبة جرجيس ، وقدم السادة النواب التهاني والتبريكات للسيدة الوزيرة بمناسبة تسنمها الحقيبة الوزارية متمنين لها التوفيق والنهوض بواقع النازحين والمهجرين والمهاجرين والعائدين بما يخدم هذه الشريحة الكبيرة في البلاد .

واكد الجانبان، اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للنهوض بواقع النازحين وتقييم احتياجاتهم وتشجيعهم على العودة طوعياً فضلاً عن بحث أوضاع العائدين واستقرارهم .

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