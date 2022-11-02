أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، الموافقة على تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي تابعته (المدى)، إن “مجلس الخدمة الاتحادي سيتولى تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل الذين يتجاوز عددهم الـ 74 ألفاً”.

وأضاف السوداني، “متى ما تقرر حل البرلمان فإن الحكومة جاهزة لإجراء الانتخابات”.

وأكد، على مضي الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي عبر التنسيق العالي بين مؤسسات الدولة، وحث، سيادته، جميع الوزراء على تطوير منظومة العمل داخل وزاراتهم وبناء قدرات العاملين فيها بما يحقق أهداف الوزارة وسياساتها التنموية.

وأشار السوداني، إلى “توجيه جميع الوزراء بإعداد البرنامج الحكومي خلال مدة اقصاها اسبوع واحد، على وفق المنهاج الوزاري الذي يركز على قضايا البطالة والفقر والخدمات ودعم الاقتصاد ومكافحة الفساد”، مؤكداً أن “تقييم الوزراء سيكون على أساس جهودهم وأدائهم في مكافحة الفساد”.

ولفت، إلى “التوجيه بالإسراع في إنشاء حساب الخزينة الموحد؛ لضبط الأموال في الدولة ومنع تسربها وهدرها، كذلك قيام الوزراء بمراجعة جميع العقود المبرمة في ظل الحكومات السابقة، ومعرفة انسجامها مع الضوابط والتعليمات”.

ومضى السوداني، إلى ” تكليف وزير الصحة صالح الحسناوي بإدارة وزارة البيئة وكالة، وتكليف وزير الخارجية فؤاد حسين لإدارة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة”.

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