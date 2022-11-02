حكومة كوردستان تنفّذ 655 مشروعاً في دهوك خلال 3 سنوات

نفّذت التشكیلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، خلال أعوام (2020- 2021- 2022) 655 مشروعاً في محافظة دهوك، بتكلفةٍ إجمالية بلغت 488 مليار و991 مليون دينار.

وقال محافظ دهوك، علي تتر، “نفّذنا عام 2020، (144) مشروعاً، منها 136 مشروعاً مكتملاً و 8 مشاريع كبرى قيد التنفيذ، بتكلفةٍ إجمالية بلغت 235 مليار دينار.

أما عن عدد المشاريع المنفّذة خلال عام 2021، أوضح تتر أنها بلغت 133 مشروعاً، 98 منها استُكمِلت، و35 أخرى لاتزال قيد التنفيذ، بتكلفةٍ وصلت لنحو 90 مليار دينار.

وحول المشاريع التي نفّذتها محافظة دهوك منذ بداية عام 2022 وحتى الآن، قال تتر إنها بلغت 378 مشروعاً، 191 منها بدأ بالفعل أو قيد التنفيذ، و187 مشروعاً قيد المناقصة، بتكلفة 164 مليار و400 مليون دينار.

وبحسب الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، فإن المشاريع التي أقرّها رئيس حكومة إقلیم كوردستان خلال زيارته إلى إدارة زاخو المستقلة، تضمنت 51 مشروعاً، 49 منها وُضِعت في الخدمة بنسبة 98 %، فيما يتم العمل على المشروع الأكبر بقيمة ٥٠ مليار دينار.

وفي قضاء العمادية، أقرَّ 105 مشاريع، وُضِعت 104 منها في الخدمة، ولم يبق سوى مشروع واحد وهو مشروع مستشفى ديرلوك لا يزال قيد التنفيذ.

ووفق محافظ دهوك، علي تتر، يجري حالياً تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى، بما فيها 11 مدرسة تضم كل منها 18 صفاً دراسياً وانعطافتين على طريق برزان والذي من المقرر أن يكون طريقاً سريعاً.

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