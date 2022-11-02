دراسة تكشف عن أنواع من الشامبو تسبب السرطان

الصحة

نشرت وكالة بلومبيرغ، دراسة أجراها مختبر Valsiure، وهو مؤسسة تحاليل في ولاية كونتيكيت، تفيد بأن بعضاً من علامات الشامبو “الجاف” الأكثر مبيعاً، بما في ذلك Not Your Mother’s وChurch & Dwight، تحتوي على مستويات عالية من البنزين الكيميائي، وهي المادة الكيميائية المسببة للسرطان، والتي دفعت شركة يونيليفر إلى سحب منتجها من الرفوف في أكتوبر.

وقام Valsiure، باختبار 148 عينة، من 34 علامة تجارية من الشامبو الجاف بالرش، ووجد أن 70% منها تحتوي على البنزين الكيميائي، ويمكن أن تسبب المادة الكيميائية بعض سرطانات الدم.

وبحسب موقعWebMed الطبي، فإن الشامبو الجاف هو عبارة عن بخاخ منظف قادر على تذويب الأوساخ من الشعر، وإزالتها دون الحاجة إلى غسله بالماء.

وقدمت الشركة التماساً، الاثنين، إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية، لسحب المنتجات التي تحتوي على المادة.

وتضيف النتائج إلى المخاوف من أن المنتجات التي تباع من دون وصفة طبية في الصيدليات، ومحلات البقالة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يمكن أن تشكل مخاطر صحية لم يتم اكتشافها من قبل.

وخلال العام الماضي، وجد مختبر Valisure البنزين الكيميائي في واقيات الشمس البخاخة الشهيرة ومضادات التعرق، ومعقمات اليدين.

وسحبت المتاجر المنتجات من الرفوف، في حين يبحث المنظمون والمصنعون، فيما إذا كانت المخاطر الصحية تنساب من دون أن يلاحظها أحد، في سلسلة توريد معقدة.

وتم العثور على أعلى مستويات البنزين، بين الشامبو الجاف في علامة تجارية شهيرة تسمى Not Your Mother’s، والتي تروج لـ “مكوناتها النظيفة وعالية الجودة”.

ومن بين العلامات التجارية الأخرى، التي وُجد أنها تحتوي على بنزين مرتفع، علامات باتيست، وصن بوم، وجون بول ميتشل سيستمز.

من جانبها، طلبت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية من الشركات التي تصنع منتجات دوائية، معرّضة لخطر التلوث بالبنزين، مثل واقي الشمس، اختبار منتجاتها.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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