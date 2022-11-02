رحيل الفنان السعودي خالد سامي بعد معاناة طويلة مع المرض

فنون

نعى فيصل الدسيماني، الجمعة، والده الفنان السعودي المعروف، خالد سامي، والذي رحل عن عمر ناهز 60 عاماً، عقب معاناة طويلة مع المرض.

وقال فيصل في تغريدة على حسابه في موقع توتير: “لله ما أخذ ولله ما أعطى كثيراً، ‏والدي خالد الدسيماني (أو كما تعرفونه باسمه الفني خالد سامي)، انتقل إلى رحمة الله بسبب تداعيات صحية”.

وتابع: “والدي كان أيقونة فنية، لكن الأهم من ذلك أنه كان رجلاً طيباً، أنا وعائلتي نمر بظرف ثقيل ومؤلم، ولا نطلب منكم إلا الدعاء له وذكره بالخير”.

وكان سامي، عانى من تبعات إصابته بمرض بالكبد، لازمته لفترة طويلة، نجم عنه صعوبة في التنفس، وتشنجات، وغسيل كلى.

ووُلد الفنان الراحل، في مدينة بريدة في منطقة القصيم، ثم بدء مشواره الفني في أواخر السبعينيات من القرن الماضي.

وقدم خلال مسيرته العديد من الأعمال السعودية والخليجية، كما كانت له مشاركة جيدة في الأعمال العربية المشتركة، حيث عمل في بداياته بالمسلسلات البدوية السورية، وشارك في أعمال مصرية أيضاً، مثل مسلسل “النواة” مع فردوس عبد الحميد.

وكان لسامي حضور لافت أيضاً في أعمال فنية، تركت بصمة في السعودية والعالم العربي، مثل سلسلة “طاش ما طاش” و “شباب البومب”، والمسلسل الدرامي المصري، بوابة المتولي، وهو أحد نجوم مسرحيتي “تحت الكراسي” و”عويس التاسع عشر” في الثمانينيات.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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