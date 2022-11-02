مطلب ملح أمام القمة العربية

محمد حسين المياحي

مع إن هناك العديد من القضايا والمسائل والمشاکل المختلفة التي يجب بحثها في مٶتمر القمة العربية في الجزائر وتستدعي التصدي لها ومعالجتها، لکن من المهم جدا أن لاينسى القادة والزعماء العرب بأن هناك موضوعا مهما وحساسا يستدعي ليس الانتباه له فقط بل وحتى أخذه بنظر الاعتبار وإتخاذ موقف مناسب بحقه، وهذا الموضوع هو إنتفاضة الشعب الايراني المستمرة من أجل الحرية والتغيير وعدم تمکن النظام من إخمادها وإطفاء لهيبها، وبطبيعة فإن أهمية وحساسية هذا الموضوع تأتي من حيث إن البلدان العربية شاءت أم أبت معنية بالتغيير في إيران ولاسيما وإن النظام الايراني قد شکل على مر العقود الاربعة أکبر تهديد للأمنين القومي والاجتماعي العربي وهو وبموجب معظم الادلة والمٶشرات العينية الواضحة وبعد سيطرته على أربعة بلدان عربية، يعد العدة للتمدد بإتجاه بلدان عربية أخرى، ولذلك فإن على القمة العربية أن تنظر لهذا الموضوع نظرة ثاقبة بإعتبار إن البلدان العربية بعد الشعب الايراني من أکثر المعنيين بتغيير النظام الحالي القائم في إيران.

الشعوب العربية في مختلف الاقطار العربية، تعرب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن تعاطفها وتإييدها لإنتفاضة الشعب الايراني وتدعو وتتمنى النصر لهذه الانتفاضة وزوال وسقوط النظام الاستبدادي في طهران، وهذا الموقف مشهود له وحتى إن الايرانيين يلمسونه بوضوح، لکن وللأسف البالغ فإن المواقف الرسمية العربية ليست کذلك حيث يبدو التصرف والتعامل مع موضوع هذه الانتفاضة والموقف من النظام الايراني کما کان الحال خلال الانتفاضات السابقة، في وقت إن الحالة مختلفة تماما ولامجال للمقارنة بينهما بأي شکل من الاشکال، ذلك إن الانتفاضة الحالية التي إنطلقت في 16 أکتوبر2022، ولازالت مستمرة لحد الان وتستعد لدخوها شهرها الثالث تختلف إختلافا جذريا عن الانتفاضات السابقة التي لم تستمر سوى لأيام قلائل وجرى قمعها والاهم من ذلك إن مطالبها کانت محدودة في حين إن الانتفاضة الحالية هي ذات طابع سياسي وتسعى بصورة واضحة من أجل إسقاط النظام کما إن النظام الايراني حاليا ليس کما کان في السابق بل إنه في أضعف حالاته، ولذلك يجب أخذ هذه الحقائق بنظر الاعتبار والاهمية للبناء على أساسها وإتخاذ المواقف في ضوئها.

القمة العربية مطالبة بأن لاتنسى ماقد شکله ويشکله نظام الجمهورية الاسلامية الايراني من أکبر تهديد وجودي لها ومن إنها ومن خلال الاحزاب والميليشيات العميلة التي زرعتها وتزرعها في البلدان العربية تعبث بأمن وإستقرار هذه البلدان وتهدد حتى السلم الاجتماعي فيها، ومن هنا، فإن القمة العربية مطالبة بأن تنظر نظرة موضوعية للإنتفاضة الايرانية الحالية وحتى أن تتعامل معها على إنها تعتبر بمثابة طوق نجاة للدول العربية وليس فقط کخلاص للشعب الايراني من الديکتاتورية والظلم ومن هنا فإن المطلوب من هذه القمة وبإلحاح أن تصدر القمة بيانا بشأنها (من موقع القوة) يكون دعما لهذه الثورة ولحق الشعب الإيراني في نيل حريته والتأسيس لنظام ديمقراطي، ويكون هذا البيان دليلا على تفاعل الجامعة العربية مع قضايا دولها وشعوبها والقضايا الإقليمية التي لا يمكن تجزأتها عن بعضها البعض.

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