نائب: الحكومة ستدفع المليارات المسروقة من الضرائب الى اصحاب الشركات الحقيقيين

كشفت النائب عن محافظة البصرة زهرة البجاري، الثلاثاء، عن تقدم الشركات الاجنبية صاحبة الامانات باسترداد تلك الاموال، داعية القضاء الى إصدار منع سفر بحق رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي.

وقالت البجاري في حوار متلفز اننا “نطالب الادعاء العام بمنع سفر كل حكومة الكاظمي وان ابرام الاتفاقيات هو اول مخالفة يجب ان تحاسب عليها الحكومة السابقة”.

واضاف ان “الحكومة ستدفع المليارات التي سرقت من امانات الضرائب الى اصحاب الشركات الحقيقيين بسبب الطلب المقدم من قبل الشركات”.

واشارت الى ان “المتهم الرئيسي في سرقة اموال امانات الضرائب نور زهير ما يزال يقبع في السجن ويخضع للتحقيقات”، متسائلة “كيف يمكن ان يكون نور زهير “كبش فداء” وهو يركب طائرة خاصة؟”.

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