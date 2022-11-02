Posted on by

نائب: الحكومة ستدفع المليارات المسروقة من الضرائب الى اصحاب الشركات الحقيقيين

كشفت النائب عن محافظة البصرة زهرة البجاري، الثلاثاء، عن تقدم الشركات الاجنبية صاحبة الامانات باسترداد تلك الاموال، داعية  القضاء  الى إصدار منع سفر بحق رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي.

وقالت البجاري في حوار متلفز  اننا “نطالب الادعاء العام بمنع سفر كل حكومة الكاظمي وان ابرام الاتفاقيات هو اول مخالفة يجب ان تحاسب عليها الحكومة السابقة”.

واضاف ان “الحكومة ستدفع المليارات التي سرقت من امانات الضرائب الى اصحاب الشركات الحقيقيين بسبب الطلب المقدم من قبل الشركات”.

واشارت الى ان “المتهم الرئيسي في سرقة اموال امانات الضرائب نور زهير ما يزال يقبع في السجن ويخضع للتحقيقات”، متسائلة “كيف يمكن ان يكون نور زهير “كبش فداء” وهو يركب طائرة خاصة؟”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close