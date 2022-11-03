أردوغان: نرغب باستمرار العلاقات مع إسرائيل مهما تكن نتائج الانتخابات فيها!

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبة بلاده باستمرار تعزيز علاقاتها مع کیان الاحتلال الإسرائيلی، “أيا كانت النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية”.
وفي لقاء مع مجموعة قنوات “A Haber”، قال أردوغان: “نرغب باستمرار تعزيز علاقاتنا مع إسرائيل وفق الاحترام المتبادل، والحفاظ على المصالح ووفق مبدأ: رابح-رابح”. ومهما كانت نتيجة الانتخابات هناك.
وأشار أردوغان إلى أن العلاقات بين بلاده و “إسرائيل” شهدت في الفترة الماضية زيارات على مستويات عالية، وأضاف: “كان لنا تواصل مكثف مع الجانب الإسرائيلي، وتوّج في 17 أغسطس عندما اتخذنا قرارا رسميا بإعادة التطبيع الكامل لعلاقاتنا ورفعها لأعلى مستوى وتعيين متبادل للسفراء وتمّ ذلك فعلا“.
وأكد أردوغان: “ماضون في نفس الطريق وفق مبدأ الاحترام المتبادل، لأن علاقاتنا وتعاوننا مع إسرائيل سيكون إيجابيا لكل المنطقة”.