أردوغان: نرغب باستمرار العلاقات مع إسرائيل مهما تكن نتائج الانتخابات فيها!

وفي لقاء مع مجموعة قنوات “A Haber”، قال أردوغان: “نرغب باستمرار تعزيز علاقاتنا مع إسرائيل وفق الاحترام المتبادل، والحفاظ على المصالح ووفق مبدأ: رابح-رابح”. ومهما كانت نتيجة الانتخابات هناك.

وأشار أردوغان إلى أن العلاقات بين بلاده و “إسرائيل” شهدت في الفترة الماضية زيارات على مستويات عالية، وأضاف: “كان لنا تواصل مكثف مع الجانب الإسرائيلي، وتوّج في 17 أغسطس عندما اتخذنا قرارا رسميا بإعادة التطبيع الكامل لعلاقاتنا ورفعها لأعلى مستوى وتعيين متبادل للسفراء وتمّ ذلك فعلا“.

وأكد أردوغان: “ماضون في نفس الطريق وفق مبدأ الاحترام المتبادل، لأن علاقاتنا وتعاوننا مع إسرائيل سيكون إيجابيا لكل المنطقة”.