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الإطار التنسيقي يعلن دعمه “الكامل” لإجراءات السوداني في مكافحة الفساد

أعلن الإطار التنسيقي الشيعي، يوم الخميس، تأييده الكامل لإجراءات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مكافحة الفساد وتقديم الخدمات.

جاء ذلك، خلال اجتماع اعتيادي، عقده الإطار التنسيقي، بحضور السوداني، شهد مناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد، وفق بيان

وأشاد المجتمعون بحسب البيان، بـ”توجه الحكومة إلى الجانب الخدمي الذي يحتاجه المواطن والبداية الصحيحة في تطبيق المنهاج الوزاري لحكومة الخدمة الوطنية”.

وشدد الإطار، على ضرورة “تلاحم جهود جميع القوى العراقية لأجل رفع الحيف عن المواطنين، وتغيير الوضع المعاشي لجميع أبناء الشعب، والطبقات المحرومة بالخصوص، والنهوض بالواقع الخدمي”.

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