السوداني يؤكد أهمية إمضاء كلمة القانون تحت مختلف الظروف

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود.

وقدم عبود التهنئة للسوداني بمناسبة مباشرته مهامه، كما أشاد بالتزام الحكومة بالأطر القانونية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا.

واكد االسوداني بحسب بيان لمكتبه على أهمية إمضاء كلمة القانون تحت مختلف الظروف، وشدد على ان إستقلال القضاء هو ركن أساس لإنجاز أي اصلاح.

من جانبه أكد رئيس المحكمة الاتحادية، على دعم النظام الديمقراطي وسمو الدستور ومرجعيته الحاكمة للعمل السياسي، كونه الضامن الأساس لانفاذ ارادة الشعب العراقي.