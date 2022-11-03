السوداني يلتقي وفدا فرنسيا ويؤكد أهمية التعاون بمساعدة باريس باستعادة الأموال العراقية المسروقة والإسهام بتطوير قدرات المحققين بهيئة النزاهة/ موسع

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا باتريك دوريل والوفد المرافق له.

وحمل الوفد رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى رئيس مجلس الوزراء، تضمنت التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية والسعي الى تطوير التعاون والشراكة بين البلدين.

كما تضمنت دعوة الى السوداني لزيارة فرنسا، وقد وعد السوداني بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.

وأكد اللقاء ضرورة مواصلة التعاون المتبادل وفق الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التعاون مع الجانب الفرنسي في المساعدة باستعادة الأموال العراقية المسروقة، والإسهام في تطوير قدرات المحققين بهيئة النزاهة، كذلك التعاون في مجال دعم القطاع الصحي بالعراق.

وبين دوريل، من جانبه، تأكيد مشاركة فرنسا في(قمّة بغداد) المزمع عقدها في الأردن نهاية العام الحالي، كما أكد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينوي زيارة العراق قريباً./انتهى8

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