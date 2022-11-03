العنف العشائري يعاود تهديد المشاريع الاستثمارية في ذي قار

ذي قار/ حسين العامل

شهدت مناطق متفرقة من محافظة ذي قار تصاعداً في وتيرة العنف العشائري والتهديد المسلح للمشاريع الاستثمارية والأشخاص والمؤسسات، فيما كثفت قوات الشرطة من ممارساتها الامنية واعلنت عن اعتقال أكثر من 50 مطلوباً بقضايا مختلفة وضبطت بحوزة أحدهم رمانة يدوية.

وتعد الاعتراضات والنزاعات العشائرية في محافظة ذي قار التي يشكل ابناء العشائر أكثر من نصف سكانها واحدة من أبرز الاسباب التي تهدد مستقبل المشاريع الاستثمارية في المحافظة، اذ تَدعي العشائر انها صاحبة حق التصرف بالأرض الزراعية التي تقع ضمن مضارب العشيرة رغم عدم امتلاكها ما يثبت ذلك من الوثائق الرسمية. ويؤكد مراقبون، أن ذلك قد دفع المستثمرين الى خوض جولات متعددة من المفاوضات مع ابناء العشائر، تحسم في الغالب بدفع المال، وعند عدم التوصل الى اتفاق محدد تبدأ مرحلة التلويح والتهديد بالقوة العشائرية التي ترغم المستثمر على ايقاف العمل خشية على حياته وحياة العاملين في المشروع الاستثماري المزمع تنفيذه.

ومن بين الشركات الاستثمارية التي تعرضت للتهديد العشائري مؤخرا شركة (كولدن ستي)، العاملة في مشروع الإسكان البلدي الواقع في منطقة الموحية احدى ضواحي مدينة الناصرية.

اذ تعرض موقع المشروع الى هجوم ليلي من قبل مجهولين استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة المرابطة قرب المشروع وتبادل إطلاق النار مع المهاجمين، من دون تسجيل خسائر بشرية.

ويقول مدير قسم إعلام قيادة شرطة ذي قار العميد الحقوقي فؤاد كريم في حديث مع (المدى)، إن “مشروع الاستثمار البلدي التابع لمديرية بلدية الناصرية الذي تنفذه شركة (كولدن ستي) في منطقة الموحية تعرض لهجوم على ما يبدو من اشخاص مجهولين يحاولون ابتزاز الشركة”.

وتابع كريم، أن “القوات الامنية رصدت تحركات مشبوهة في مناطق قريبة من المشروع قبل بضعة ايام من الهجوم، فوجهت مفرزة من الشرطة للمرابطة وحماية الموقع”.

وأشار، إلى “تعرض المفرزة الى إطلاق النار على مدى يومين ما أسفر ذلك عن اضرار في عجلات الشرطة واضرار اخرى في الموقع”.

ولفت كريم، إلى أن “الهجوم يدخل ضمن إطار الابتزاز العشائري للشركة المنفذة للمشروع تحت ذريعة ان ارض المشروع تعود للعشيرة”.

ونوه، إلى أن “العشائر سبق وان طالبت بإلغاء المشروع وان المستثمر دخل معهم في مفاوضات لترضيتهم وتعويضهم ماديا رغم عدم استحقاقهم للتعويض كونهم لا يمتلكون حق ملكية الارض ولا حق التصرف فيها”.

ورجح كريم، أن “يكون القائمون بالهجوم مجموعة محدودة من ابناء العشائر المحيطة بموقع المشروع لغرض الحصول على المزيد من المال”.

شهدت محافظة ذي قار خلال النصف الاول من العام الجاري تصاعداً في وتيرة العنف العشائري تجاه الشركات النفطية والسلم الاهلي اذ بلغ الامر حد اغلاق حقل الناصرية النفطي وإطلاق النار على العاملين في أحد المشاريع النفطية في شهر شباط الماضي ومصرع مهندس في موقع العمل إثر اعتراض العشائر على مرور انبوب نفطي في اراضيهم، فيما حذرت شركة نفط ذي قار من آثار التهديدات العشائرية على عمل الشركات الاجنبية.

في حين تسبب نزاع عشائري آخر، بتعطيل الدوام الرسمي في إحدى مدارس المحافظة وفقا لوثيقة صادرة من تربية المحافظة في منتصف تشرين الاول المنصرم.

وبحسب الوثيقة، التي اطلعت عليها (المدى)، أن “وفداً تربوياً قام بزيارة مدرسة الجيل الجديد المختلطة في محافظة ذي قار، لكن القوات الأمنية منعت الوفد من الدخول الى المنطقة لخطورة الوضع الأمني بسبب نزاع عشائري بين قريتين”.

ووفقا للوثيقة فأن “مدير عام تربية محافظة ذي قار وافق على مقترح تعليق الدوام الرسمي في المدرسة لحين انتهاء النزاع العشائري بين القريتين”.

ويعزو مراقبون أسباب تكرار النزاعات العشائرية إلى شيوع النعرات العشائرية وهيمنة العادات والتقاليد المتخلفة، وانتشار شتى أنواع الأسلحة من بنادق وقاذفات ومدافع هاون وأسلحة رشاشة في المناطق الريفية، فضلاً عن ضعف قبضة القانون وعجز القوات الأمنية عن الحد من تلك النزاعات والحيلولة دون اندلاعها.

وبالمقابل كثفت قوات الشرطة في محافظة ذي قار وقيادة عمليات سومر من اجراءاتها وحملاتها الامنية لملاحقة المتورطين بالنزاعات العشائرية والمطلوبين قضائيا إذ اسفرت عمليات اليومين المنصرمين عن القاء القبض على أكثر من 50 مطلوباً ومتهماً. وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقته (المدى)، أن “قسم شرطة بلدة الجزيرة القى القبض على 25 من المطلوبين قضائيا”.

وأضاف البيان، أن “قسم بلدة الجزيرة تمكن من إلقاء القبض على 25 من المطلوبين قضائيا وفق مواد قانونية مختلفة”.

ونوه، إلى “اعتقال 12 من المطلوبين قضائيا في قضاء سوق الشيوخ وذلك خلال ممارسة أمنية”.

وأكد البيان، “القاء القبض على 6 متهمين مطلوبين بقضايا قانونية مختلفة في قضاء قلعة سكر، والقبض على 5 متهمين اخرين من قبل قسم شرطة بلدة الشامية”.

وأورد، أن “قوة مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على متهم بحوزته رمانة يدوية في قضاء الشطرة شمال الناصرية”.

وتحدث البيان، عن “قيام مكافحة اجرام ذي قار بالقبض على 3 متهمين بقضايا اخرى مختلفة”، مؤكداً “اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم اصولياً”.

وكان تجدد نزاع عشائري في قضاء سيد دخيل شرقي الناصرية نهاية شهر أيلول الماضي، قد أسفر عن اصابة 7 اشخاص من طرفي النزاع المتواصل لمدة أسبوع.

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